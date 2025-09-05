Economía

La moneda del dólar ‘Sacagawea’ que podría valer más de $20.000 y aún circula en Estados Unidos

Una variante del dólar ‘Sacagawea’ acuñada en 2005 podría costar decenas de miles

Por La Nación / Argentina / GDA
Una moneda aún vigente en Estados Unidos puede costar $24.000 si presenta errores únicos de acuñación y excelente estado de conservación.
Una moneda aún vigente en Estados Unidos puede costar $24.000 si presenta errores únicos de acuñación y excelente estado de conservación. (PCGS/PCGS)







