La moneda del dólar ‘Sacagawea’ que podría valer más de $20.000 y aún circula en Estados Unidos

Una moneda que aún circula en Estados Unidos ha sorprendido a los coleccionistas: se trata del dólar Sacagawea, cuyo valor puede alcanzar los $24.000 si posee características únicas.

Este ejemplar muestra a Sacagawea, la mujer indígena shoshone que acompañó a la expedición de Lewis y Clark, junto a su hijo. Aunque fue acuñada como moneda de curso legal, ciertas variantes de esta pieza hoy son extremadamente valoradas en el mercado numismático internacional.

Origen del dólar Sacagawea y su circulación

El dólar Sacagawea nació tras la aprobación de la Ley de Acuñación de 1997, que ordenó la creación de una moneda dorada con canto liso, sin modificar tamaño ni peso. El diseño seleccionado fue obra de Glenna Goodacre y Thomas D. Rogers Sr.

La moneda comenzó a circular en el año 2000. Se acuñaron aproximadamente 750 millones de unidades durante su lanzamiento. Sin embargo, la aceptación del público decayó con rapidez. A partir de 2002, la producción se redujo a entre cinco y seis millones de piezas por año.

En un intento por incentivar su uso, la Casa de la Moneda de Estados Unidos distribuyó 5.500 unidades en cajas de cereales. Más adelante se descubrió que estas monedas correspondían a una variante de prueba, con 12 plumas en lugar de 13 en el reverso. Ese error las convirtió en piezas excepcionales.

Pese a su masiva emisión, la moneda nunca logró desplazar al billete de $1 en transacciones diarias. Su uso se trasladó al ámbito del coleccionismo y a la conservación privada.

Cómo identificar un dólar Sacagawea de 2005 valioso

Una de las variantes más buscadas es el dólar Sacagawea del año 2005, acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia (marca “P”). Este ejemplar alcanzó valores altos en subastas debido a un error de acuñación, al ser producido sobre una plancha incorrecta.

Las características de esta moneda incluyen:

Año : 2005

: 2005 Marca de ceca : “P” (Filadelfia)

: “P” (Filadelfia) Diseño : Sacagawea con su hijo en brazos

: Sacagawea con su hijo en brazos Material : 88,5% cobre, 6% zinc, 3,5% manganeso y 2% níquel

: 88,5% cobre, 6% zinc, 3,5% manganeso y 2% níquel Peso : 8,1 gramos

: 8,1 gramos Diámetro : 26,5 milímetros

: 26,5 milímetros Reverso : un águila en vuelo con 13 estrellas

: un águila en vuelo con 13 estrellas Tirada : 2.525.000 unidades

: 2.525.000 unidades Superficies: tonos verde mar, gris acero y marrón rojizo

La mayoría de estas monedas no presenta una conservación destacada. Solo unas pocas alcanzan las categorías numismáticas más altas, como MS67 o MS68, que se consideran extremadamente raras.

Una moneda aún vigente en EE. UU. puede costar $24.000 si presenta errores únicos de acuñación y excelente estado de conservación. (PCGS/PCGS)

Valor en el mercado de coleccionistas

Según la guía de precios del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), los ejemplares del año 2005 en excelente estado pueden alcanzar hasta $8.000.

No obstante, en agosto de 2024, una unidad calificada como MS64 se vendió por $24.000 en una subasta organizada por Heritage Auctions. Este hecho reafirmó el interés por piezas con errores y en estado casi perfecto.

