Si encuentra una de estas monedas, podría recibir hasta medio millón de dólares: los ‘Roosevelt Dimes’

Algunas ediciones raras de los Roosevelt Dimes se vendieron por cientos de miles de dólares

Por La Nación / Argentina / GDA
La serie conocida como “Roosevelt Dimes” ocupa un lugar destacado en el mercado de coleccionistas; estas son las tres variantes más buscadas
La serie conocida como “Roosevelt Dimes” ocupa un lugar destacado en el mercado de coleccionistas; estas son las tres variantes más buscadas (La Nación / Argentina / GDA/Reproducción)







