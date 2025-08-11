Michael Jordan gana $400.000 tras atrapar pez de 80 kg en torneo de pesca

El equipo de Michael Jordan capturó un marlin blanco de 80 kg y ganó $400.000 en el White Marlin Open en Ocean City, Maryland.

El barco Catch 23, integrado por una tripulación en la que se encontraba Michael Jordan, se ubicó en el segundo lugar del White Marlin Open, uno de los torneos de pesca deportiva más prestigiosos y con mayores premios del mundo. El evento se desarrolló en Ocean City, Maryland, Estados Unidos.

En la sexta jornada de competencia, el pescador Trey “Cricket” McMillan capturó un marlin blanco de más de 80 kilogramos, con Jordan a bordo. El hecho permitió a la embarcación asegurar un premio de $400.000.

El retorno al puerto estuvo marcado por un toque nostálgico: el Catch 23 ingresó al muelle con la canción Sirius, utilizada para presentar al Chicago Bulls durante la etapa de Jordan en la NBA.

Por el segundo lugar, la tripulación recibió más de 300.000 euros (aproximadamente ¢657 millones). El título fue para Dan Gough, del barco Billfisher, quien ganó cerca de tres millones de euros con un marlin de 32 kilogramos.

Un competidor habitual en torneos de pesca

La participación de Jordan en este tipo de competencias no es nueva. En el Big Rock Blue Marlin Fishing Tournament, celebrado en Carolina del Norte, el exastro del baloncesto capturó un marlin azul de 200 kilogramos y terminó en el penúltimo lugar. Su captura le permitió evitar el último puesto por una diferencia de 10,5 kilogramos.

Ese torneo, considerado uno de los más antiguos y con mayor tradición en Estados Unidos, reunió 204 embarcaciones y repartió $3,4 millones en premios. Jordan compitió con su barco Catch 23, de 24,8 metros de eslora y valorado en cerca de $8 millones.

Su vínculo con Carolina del Norte es cercano, ya que allí jugó baloncesto colegial y universitario antes de iniciar su histórica carrera con el Chicago Bulls, con el que conquistó seis títulos de la NBA.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.