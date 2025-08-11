Puro Deporte

Michael Jordan gana $400.000 tras atrapar pez de 80 kg en torneo de pesca

El exjugador de la NBA formó parte de la tripulación que logró el segundo lugar en el White Marlin Open en Maryland

Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
El equipo de Michael Jordan capturó un marlin blanco de 80 kg y ganó $400.000 en el White Marlin Open en Ocean City, Maryland.
El equipo de Michael Jordan capturó un marlin blanco de 80 kg y ganó $400.000 en el White Marlin Open en Ocean City, Maryland.







