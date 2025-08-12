Hallan el mayor reservatorio de lingotes sumergido por más de 2.000 años

Un equipo del Museo del Monasterio Franciscano de Tolisa, en Bosnia, localizó en el río Sava el mayor conjunto de lingotes de hierro registrado en ese país. Las piezas, elaboradas en la Edad del Hierro, permanecieron sumergidas por más de 2.000 años y podrían revelar datos sobre el comercio y la vida en la región balcánica antes de la era cristiana.

El hallazgo incluyó lingotes bipiramidales, bloques de metal moldeados para facilitar su transporte y posterior fundición. Según el análisis de sus formas y detalles, datan de la transición entre la Edad de La Tène (450 a. C.) y el periodo romano, aproximadamente entre los siglos I y II a. C.

LEA MÁS: Langosta se enfrentó a robot submarino para proteger a sus crías

En Bosnia, este tipo de descubrimientos son poco comunes, a diferencia de países como Italia, Francia o España. Sin embargo, la persistencia de los arqueólogos del museo permitió localizar este importante depósito.

La expedición se realizó después de que un aficionado avistara los objetos en las aguas del Sava a inicios de agosto, cuando el caudal del río disminuyó lo suficiente para permitir el buceo.

Los especialistas primero documentaron la superficie y fijaron puntos de referencia para elaborar un modelo 3D del lugar mediante fotogrametría. Luego extrajeron las piezas y las colocaron en recipientes con agua destilada para su conservación antes del tratamiento definitivo.

El análisis químico determinará la procedencia del metal y permitirá reconstruir las rutas comerciales que conectaban la Posavina bosnia con Europa central antes de Cristo. También podría confirmar que la región desempeñó un papel clave en el intercambio con Europa, Medio Oriente y el norte de África, gracias a su riqueza en recursos.

La magnitud del hallazgo se evidencia en la comparación regional: en Croacia se conserva solo un lingote, y en Eslovenia, dos o tres. Cantidades mayores se han registrado en Francia, Alemania, Hungría y Rumanía.

Por ello, expertos de Alemania, Francia y Austria se unirán a la investigación, que requiere equipo especializado y financiamiento para estudios avanzados sobre el origen del hierro.

LEA MÁS: Una playa de Centroamérica figura entre las más frustrantes y criticadas del planeta

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.