Economía

Alta funcionaria de la Fed respalda dos recortes más a las tasas de interés en 2025

Esta propuesta implicaría que la Fed recorte las tasas durante las últimas dos reuniones de política monetaria este año, en octubre y diciembre

EscucharEscuchar
Por AFP
Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal de EE. UU., sonríe durante una reunión oficial en la sede del banco central.
Bowman por ahora proyecta que las dos posibles reducciones serían de 25 puntos porcentuales. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Reserva FederalFedTasas de interés
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.