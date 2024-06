¿Cómo evitar que el gusano barrenador se propague entre las mascotas?

Los casos de gusano barrenador en Costa Rica se duplicaron en el último mes, de acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Al 19 de junio, totalizan 2.271 afectados. El padecimiento, provocado por una especie de mosca que las autoridades califican como una cepa más agresiva respecto a la erradicada en el país en el año 2000, puede transmitirse a todo ser vivo de sangre caliente, incluidos los seres humanos. El Ministerio de Salud ya registró la primera persona fallecida.

En este contexto, el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet) emitió este jueves una serie de recomendaciones para el manejo de la enfermedad, que también amenaza a las mascotas.

La enfermedad es causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita larvas en heridas expuestas. Costa Rica había erradicado esta plaga en el año 2000, por lo que su reaparición en julio de 2023 fue considerada una “reintroducción”.

Silvia Coto Mora, presidenta de la organización gremial, dijo a La Nación que existen repelentes en el mercado para prevenir, pero no son eficaces si el animal tiene heridas expuestas que no son atendidas por un especialista. Además, mencionó que las mucosas (ojos, nariz y boca) son también “puertas de entrada”. Hizo un llamado a mantener la limpieza en el entorno para evitar la proliferación de moscas.

Hasta el 17 de junio, Senasa registraba que la especie más afectada es el ganado bovino, con el 77,2% de los casos, seguido de caninos (14,2%), equinos (2,9%) y porcinos (2,7%). Además, hay afectación en ganado ovino, felinos, caprinos y aves. La incidencia en humanos representa el 0,2%. El Ministerio de Salud ya confirmó siete casos de personas infestadas.

“Esto es algo que no debe tomarse a la ligera y no debe ser tratado por personas que no son profesionales de la salud”, recomendó Coto. “Con una atención demorada se pone en riesgo la vida del paciente de manera innecesaria”, añadió.

¿Qué se debe hacer para evitar el contagio de las mascotas?

El Colvet recomienda que si existe sospecha de la enfermedad en una mascota de su hogar, se requiere atención veterinaria inmediata para que un profesional verifique el diagnóstico y recomiende el tratamiento adecuado para eliminar las larvas. En caso de hallazgo de gusanos barrenadores, el médico veterinario tiene por ley la obligatoriedad de reportar el caso a Senasa.

A continuación, la lista de recomendaciones emitidas por el Colvet:

Una vez que la mascota es atendida por el médico veterinario, debe ser aislada y separada de las personas y otros animales que habiten en el domicilio para evitar la propagación.

y otros animales que habiten en el domicilio para evitar la propagación. Limpiar y desinfectar las áreas donde la mascota descanse para eliminar posibles larvas o pupas.

para eliminar posibles larvas o pupas. Lavar toda la ropa de cama, juguetes y cualquier objeto que haya estado en contacto con la mascota.

que haya estado en contacto con la mascota. Alejar al animal de áreas propensas a la transmisión : predios, fincas, parques para mascotas, etc.

: predios, fincas, parques para mascotas, etc. Seguir al pie de la letra las indicaciones del médico veterinario para desparasitar a su mascota y prevenir futuras infestaciones de gusanos. Si no lo hace, la mascota puede morir.

Según los cálculos de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), en el país existen aproximadamente 1,25 millones de perros y unos 500.000 gatos.

El Colvet explicó que una vez que los huevos están en el cuerpo del hospedador, la temperatura es el medio perfecto para que en un periodo de 11 a 24 horas salgan las larvas. A partir de ese momento, comienzan a alimentarse del tejido fresco del huésped, formando agujeros en este y generando una infestación masiva (miasis).

LEA MÁS: Gobierno declara emergencia sanitaria por gusano barrenador

“Toda herida, raspón o lesión debe ser prontamente atendida, curada, limpiada y vendada evitando la posibilidad de que las moscas puedan posarse sobre ella y depositar los huevos. No se automedique ni usted ni a sus animales. Busque cuanto antes la orientación de su médico veterinario o del profesional de salud, en caso de que sea en humanos”, señaló Coto.

Senasa habilitó la línea de WhatsApp en el número 8966-6780 y el correo electrónico epidemiologia@senasa.go.cr para que se reporten los casos.