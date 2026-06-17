Economía

Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría tener efectos en precio del dólar

Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para poner fin ‘de manera inmediata y permanente’ a la guerra en Oriente Medio

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Por Luis Enrique Brenes
'El Financiero' analizó qué pasa con el tipo de cambio cuando el Banco Central ahce intervenciones por estabilización en el Monex.
Este martes 16 de junio, el precio del dólar en Monex cerró en ¢453,37, una disminución de ¢2,67 respecto al mismo día de la semana pasada. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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