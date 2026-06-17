Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría tener efectos en precio del dólar

Este martes 16 de junio, el precio del dólar en Monex cerró en ¢453,37, una disminución de ¢2,67 respecto al mismo día de la semana pasada.

El acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio podría tener efectos en el precio del dólar en Costa Rica, que mantiene una tendencia a la baja desde mediados de 2022.

En el marco de la presentación del informe del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), la investigadora Roxana Morales dijo que el pacto entre estas dos naciones se ha reflejado en una baja en los precios del petróleo, lo cual implicaría una menor demanda de divisas para importar crudo respecto a la prevista inicialmente como consecuencia del conflicto.

“Esperábamos que hubiera un ligero cambio con el incremento en los precios del petróleo, por la mayor factura petrolera y otros ajustes en otros precios; sin embargo, con las noticias recientes de ajustes a la baja en el precio del petróleo y el posible acuerdo para finalizar las tensiones en Oriente Medio, esas presiones se disipan, es decir, se eliminan, y se mantienen las presiones en el tipo de cambio hacia la baja”, explicó Morales.

Semanas atrás, Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), afirmó que se esperaba una mayor demanda de dólares para pagar la importación de combustibles ante el incremento en los precios del crudo, lo cual podría presionar al alza el tipo de cambio.

La investigadora aseguró que no prevén un cambio significativo en la tendencia del tipo de cambio en el corto plazo. Añadió que a finales de mayo el precio del dólar aumentó, pero retomó su comportamiento a la baja días después.

Para el Observatorio, “el tipo de cambio ha mantenido un comportamiento estable, con fluctuaciones diarias normales de algunos colones al alza o a la baja”, tras tocar mínimos históricos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Morales comentó que el superávit de divisas en la economía costarricense se mantiene, lo cual presiona a la baja el tipo de cambio, que en el país se establece por las fuerzas de la oferta y la demanda.

“No podemos esperar que el tipo de cambio se mantenga fijo. El régimen cambiario nuestro es flexible y depende de la oferta y la demanda. Lo esperable es que se mueva en escalones al alza o a la baja”, indicó Morales.

Este martes 16 de junio, el precio del dólar en Monex cerró en ¢453,37, una disminución de ¢2,67 respecto al mismo día de la semana pasada, cuando alcanzó ¢456,04, y de ¢0,34 en relación con la sesión del lunes.

Desde el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado el pasado domingo, los precios del oro negro han caído cerca de un 9%, pero se mantienen por encima de los niveles preguerra.

¿Cómo se explica la apreciación?

Entre junio de 2022 y mayo de 2026, el precio promedio de compraventa mensual de la divisa se redujo en 34%, hasta ubicarse en ¢454,4. La investigadora atribuyó esta dinámica a distintos factores.

Uno de los aspectos que explica esta tendencia es un menor déficit de cuenta corriente, es decir, la brecha entre los ingresos y los pagos al exterior se redujo, lo cual contribuyó a la disminución de las necesidades de ahorro externo del país.

“Los ingresos de divisas provenientes de la inversión extranjera directa (IED) y otros flujos financieros han superado ampliamente dichas necesidades de financiamiento. A pesar de que tenemos un déficit de cuenta corriente, el ingreso que tenemos por IED supera con creces el déficit que tenemos que financiar (...) Nos alcanza para pagar y nos quedan dólares todavía”, aseguró la investigadora.

Morales agregó que la apreciación sostenida del colón ha estado acompañada de un fuerte ingreso neto de divisas, lo cual se ha reflejado en un incremento de las reservas internacionales, cuyo saldo se triplicó entre enero de 2022 y mayo de 2026.

La investigadora indicó que la mayor afluencia de divisas también se refleja en el superávit permanente de las ventanillas cambiarias, donde se observa que, en las operaciones entre las entidades financieras y el público, los intermediarios compran más dólares de los que venden.

Entre el 1.º de enero y el 1.º de junio, el superávit de las ventanillas fue de $3.519,9 millones, es decir, $216,9 millones más que los $3.303 millones registrados en el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con los datos de la OES-UNA.

“Estamos teniendo más divisas, más superávit, más dólares circulando en la economía. Esto genera presiones permanentes para que el tipo de cambio se mantenga bajo y mantenga esa tendencia a la baja”, comentó Morales.