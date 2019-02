“Que no los engañen. No piensen que los tipos de sal más ‘finos’ son mejores para su salud. Sea rosada, negra, de roca o cristales, tienen el mismo efecto en la presión arterial que la sal de mesa estándar. Aunque sí contienen otros nutrientes que la sal de mesa no posee, los tiene en porciones tan pequeñas que posiblemente usted podría consumirlas de otra forma en otros alimentos” concluyó, en un comunicado de prensa, Graham MacGregor, uno de los investigadores.