Y añadió: “a mí me pasaba, yo en época de ‘la platina’ (arreglos en el puente sobre el río Virilla en la General Cañas), cuando el tráfico era de lo peor, me iba corriendo de mi casa en Lagunilla de Heredia hasta mi trabajo de aquel entonces en el Cenare. Eran cinco kilómetros que yo corría en media hora. Y después de eso no hacía más porque yo creía que ya había cumplido. Conforme me puse a estudiar comprobé que si durante el día pasaba sentada, esos cinco kilómetros no iban a bajar el riesgo cardiovascular si el resto de la jornada yo no me movía más”.