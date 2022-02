Ola pandémica de ómicron parece haber tocado techo

“Habíamos venido diciendo desde hace ya varias semanas, que muy posiblemente esta ola pandémica causada por la variante ómicron tocaría techo durante la primera o segunda semana de febrero, y parece que ya lo hizo”, sostiene el informe semanal de la Universidad Hispanoamericana Una pandemia en perspectiva, difundido la mañana de este viernes.

Los analistas, liderados por el médico y epidemiólogo Ronald Evans, evidencian que el número de casos bajó ligeramente en la última semana y esto ya es un indicativo claro. Sin embargo, advierten que la reducción es solo de 76 casos en promedio por día entre el 30 de enero y el 5 de febrero, lo que representa solo el 1,35%.

Además, hacen la salvedad de que la disminución no ocurrió en todas las provincias: “la baja de casos se produjo en San José, Puntarenas y Limón. En el resto de las provincias se mantuvieron casi igual o el incremento fue muy escaso”.

Por primera vez desde el 30 de diciembre, la tasa de contagio calculada por esta casa de estudios, está en niveles bajos, por debajo de 1: 0,99. Esto significa que, basado en los casos reportados de los últimos siete días, un grupo de 100 personas con el virus SARS-Cov-2, causante de la covid-19, infectaría a 99. Desde el inicio de la ola hasta este potencial techo han transcurrido seis semanas, justo lo que el tiempo que a finales de diciembre estimaron los analistas.

La tasa de contagio, también llamada tasa R, venía experimentando bajas en las últimas cuatro semanas y se prevé continúe en descenso.

Los especialistas recuerdan que las hospitalizaciones y fallecimientos todavía no muestran esta tendencia y siguen en aumento. Este jueves se reportaron 23, un número que no se había visto en el año.

“En muertes, el promedio diario para la semana pasada fue 16, mientras que hace quince días fue de 12 defunciones por día, equivalente a un ascenso intersemanal de 4 (33,3 %)”, cita el reporte.

“En hospitalizaciones, igualmente se observó un incremento de internados, pero afortunadamente mucho menor a los ingresos que supuestamente habría de espera dado el aumento desmedido de diagnósticos de la enfermedad efectuados en días pasados, ratificando así el efecto protector de las vacunas, así como también de la menor letalidad de la variante ómicron”, añade el documento.

Esto, además, responde a la evolución natural de la enfermedad. Covid-19 no hospitaliza y mata de inmediato, y los días transcurren entre un evento y otro. Estos fallecimientos que vemos corresponden a los casos crecientes de hace unas semanas y hospitalizaciones días después de los primeros síntomas.

“Es un tema de tiempo”, dijo en una entrevista la semana anterior la epidemióloga Ana Morice. “Los muertos reflejan los casos de semanas atrás, que llevan días en cuidados intensivos. Este es el reflejo de miles de casos”.

Cautela ante posible impacto de las elecciones

Durante la jornada electoral de este domingo fueron normales las aglomeraciones en distintos centros de votación, como esta en el Liceo de Pavas. Los analistas indican que todavía puede verse aumento de casos producto de ellas. (Alber Marín)

El reporte indica que todavía debe verse si habrá algún tipo de impacto de la jornada electoral en la transmisión del virus. De momento no se han visto aumentos de casos, pero Evans y su equipo consideran que todavía debe esperarse unos días para ver un impacto más definitivo.

“Al aglomerar en todo el país miles de personas, se posibilita un contagio mayor. Habrá que ver si va a revertir esta tendencia al descenso de la curva, al menos transitoriamente, como se supone puede ocurrir, o si bien, el descenso es irreversible y se prolongará por las semanas venideras”, manifiesta Evans.

El especialista recuerda que estamos en medio de una variante particularmente contagiosa de un virus ya de por sí contagioso, por lo que todavía podrían darse pequeños “brincos” en la curva.

También debe recordarse que no todas las personas acuden a hacerse la prueba: hay quienes no registran síntomas del todo y ni se percatan del contagio y hay quienes simplemente asumen que tienen el virus y optan por aislarse unas semanas para no contagiar a otras personas, pero no se realizan la prueba. Ninguno de estos casos aparece reflejado dentro de los números reportados.

Por provincias

El contagio no es igual en todo el país y cada provincia tiene su ritmo propio. La tasa de contagio está por encima de 1 en cuatro provincias y por debajo en tres. Sin embargo, es la primera vez en seis semanas con provincias con este indicador en niveles bajos.

Alajuela es la provincia con una mayor velocidad de transmisión: 1,06. Allí, 100 personas contagiarían a 106. Para dar una idea de lo que ha bajado la tasa R en el país, en el reporte de hace una semana la provincia con mayor índice tenía 1,17 (Cartago).

Le siguen Heredia y Guanacaste, ambas con 1,04 y Cartago, con 1. Ya por debajo de 1 están Puntarenas, con 0,98 y San José, con 0,95.

El índice más bajo lo muestra Limón, con 0,91. Allí 100 personas contagiarían a 91.

Análisis cantonal

El análisis por cantones se enfoca en revisar el riesgo de la cantidad de casos de covid-19, según la población de cada territorio. Se hace de esa forma porque el cálculo de la tasa de contagio no es factible en lugares con menos de 25.000 habitantes.

Se considera categoría de alto riesgo cuando hay más de 250 casos por millón de pobladores. En esta última semana, el comportamiento de 80 cantones (el 98% del país) lo ubica en esta categoría. Es el mismo número de hace siete días, pero las primeras posiciones en el índice cambian. Las tasas más altas se ven en Flores (Heredia), con 1.709,9 casos por millón de habitantes, en Santa Ana (San José), con 1.684,1, y San Isidro (Heredia), con 1.663,3.

En esta ocasión no hay cantones en la categoría de muy bajo riesgo en la que se denoten menos de 100 casos por millón de habitantes. Tampoco en la categoría de bajo riesgo (de 100 a 149 casos por millón). En mediano riesgo (de 150 a 249 casos por millón) aparecen dos cantones, ambos en la provincia de Alajuela: Río Cuarto, con 185,6 y Los Chiles, con 174,2.

Esta información está en desarrollo