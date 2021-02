“Hace un año sabíamos que la pregunta no era si la covid-19 iba a llegar, si no cuándo. Con las variables pasó lo mismo, no nos sorprende que estén, sabíamos que iban a llegar, pero no cuándo”, manifestó a La Nación Francisco Duarte, director del Laboratorio de Análisis Genómico del Instituto Nacional de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).