“Tenemos que tratar de encontrar la sanidad en medio de esta locura (...) tratar de mantener la actividad física y las cosas que sabemos que nos dan salud, no preocuparnos por los extras que no sabemos si sirven o no, como suplementos o menjunjes o cosas que recomienda la gente que no tienen ninguna evidencia científica. Enfoquémonos en lo que sí tiene evidencia: comer sano, hacer ejercicio, dormir y manejar el estrés”, explica Romero.