El método 5x5: El secreto de Arnold Schwarzenegger para desarrollar masa muscular

Arnold Schwarzenegger, conocido mundialmente por su icónico papel en Terminator y por ser elegido como gobernador de California en dos ocasiones, también dejó una huella imborrable en el mundo del fisicoculturismo. Con siete títulos de Mr. Olympia en su haber, no solo conquistó Hollywood y la política, sino también el ámbito del fitness.

El auge de su fama llevó a que muchas personas comenzaran a preguntar sobre sus rutinas de entrenamiento. En respuesta, durante los años ochenta, Schwarzenegger publicó The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, un libro en el que compartió sus métodos de entrenamiento, su filosofía sobre el fisicoculturismo y consejos de motivación personal.

Uno de los métodos más populares promovidos por Schwarzenegger fue el entrenamiento 5x5. Esta técnica, aunque no creada por él, se convirtió en una parte fundamental de su régimen de ejercicios. Este método consiste en realizar cinco series de cinco repeticiones de diversos ejercicios, proporcionando un equilibrio entre el desarrollo de fuerza y masa muscular. La popularidad de este método se debe a su eficacia y simplicidad, haciéndolo accesible y efectivo para muchos entusiastas del fitness.

El origen del método 5x5 no es claro, pero se sabe que tuvo su momento de auge en los años 1960. Fue el culturista inglés Reg Park quien inspiró a un joven Schwarzenegger a probar esta rutina. Park divulgó esta técnica en una serie de catálogos y programas de entrenamiento destinados a guiar a los aspirantes al gimnasio en el desarrollo muscular. Uno de los primeros documentos en recomendar este entrenamiento fue Entrenamiento de fuerza y volumen para levantadores de pesas y culturistas, publicado por Park en 1960.

Arnold Schwarzenegger impulsó el método 5x5, esencial para desarrollar fuerza y músculo, basado en cinco series de cinco repeticiones. (Instagram Arnold Schwarzenegger)

Park aconsejaba realizar tres entrenamientos por semana, cada uno compuesto por tres ejercicios fundamentales. A continuación, se presenta una rutina de ejemplo basada en sus recomendaciones:

Rutina 5x5 de Reg Park:

Sentadilla: 5 series de 5 repeticiones

5 series de 5 repeticiones Press de banca: 5 series de 5 repeticiones

5 series de 5 repeticiones Peso muerto: 5 series de 5 repeticiones

Además, sugería seguir el plan básico de entrenamiento 5x5 durante tres meses antes de añadir ejercicios adicionales, como elevaciones de pantorrillas, flexiones con barra o estocadas.

El Dr. Santiago Kweitel, médico pediatra y deportólogo, así como director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, Argentina, explica la eficacia del método 5x5. Según Kweitel, pocas repeticiones con altas cargas de peso son útiles para desarrollar fuerza y músculo. “Cuando uno trabaja con cargas muy elevadas y se intenta mejorar la fuerza máxima, se hacen series de al menos 5 repeticiones”, señala. También aclara que si el objetivo es la hipertrofia, es decir, aumentar el tamaño muscular, se deben realizar de 6 a 12 repeticiones por serie, y para la resistencia de la fuerza, más de 12 repeticiones.

Kweitel subraya que cualquier tipo de entrenamiento de fuerza conducirá al aumento de la masa muscular, pero destaca que cuantas más repeticiones se hagan, más se desarrollará el músculo; mientras que menos repeticiones con más peso aumentarán la fuerza y potencia.

Pautas para seguir el método 5x5:

Tener experiencia y conocimiento en el ámbito del fitness

Aprender correctamente las técnicas de entrenamiento

Desarrollar una base sólida de masa muscular

Progresar gradualmente hasta alcanzar cargas elevadas

Mantener una buena alimentación y un descanso adecuado

Considerar el uso de suplementos deportivos para apoyar el desarrollo muscular

El Dr. Kweitel advierte que este método no es adecuado para principiantes ni para quienes no buscan desarrollar una gran cantidad de fuerza y masa muscular. Además, no es compatible con un déficit calórico ni con objetivos cardiovasculares, como carreras de larga distancia. Es fundamental consultar a un médico antes de comenzar el entrenamiento 5x5 para asegurar que la persona esté en condiciones de salud adecuadas.

Finalmente, Kweitel recomienda tener reuniones periódicas con un experto en nutrición y un preparador físico para recibir seguimiento y orientación específica.

El entrenamiento 5x5, popularizado por Arnold Schwarzenegger, sigue siendo una de las técnicas más respetadas y efectivas en el mundo del fitness, ayudando a innumerables personas a alcanzar sus objetivos de fuerza y desarrollo muscular.

