Comité asesor de CDC recomienda vacunación contra covid-19 en niños en EE. UU.

vacuna niños Esta vacuna consta de dos dosis que se inyectan con 21 días de diferencia. Para diferenciarla del fármaco de adultos, este tendrá la tapa anaranjada y no morada.

Los niños estadounidenses podrían comenzar a vacunarse contra la covid-19 esta misma semana, luego de que el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomendara de forma unánime la inmunización de este sector de la población.

La propuesta de inocular a los menores con el producto desarrollado por las empresas Pfizer y BioNTech obtuvo 14 votos a favor y 0 en contra. El viernes pasado, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de dicho país (FDA, por sus siglas en inglés) había autorizado el uso de emergencia en dicha población, al verificar que tenía un 90,7% de eficacia para prevenir los síntomas de la enfermedad.

Para que comience la campaña en estas edades solo es necesario la firma de Rochelle Walensky, directora del CDC, lo que se espera ocurra en las próximas horas o a más tardar este miércoles por la mañana.

En Costa Rica, entretanto, la empresa debe hacer la solicitud, para que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) lo analice y decida.

El producto

La vacuna infantil utiliza la misma fórmula que los adultos. Sin embargo, hay similitudes y diferencias. La principal similitud es que en ambos casos el fármaco es inyectado de forma intramuscular en dos ocasiones, con 21 días de diferencia entre una aplicación y otra. Ambos fármacos deben diluirse en una solución antes de ser inyectados, pero las cantidades son diferentes.

La principal diferencia, por su parte, es la cantidad de producto. A los niños se les inyectará 10 microgramos, la tercera parte de los 30 que se les inyecta a los adultos. Por esto mismo, de cada vial (frasquito) para adultos se extraen hasta seis dosis, el de niños está previsto para diez dosis.

Por esta misma razón también se diferencian los envases. El pediátrico lleva una tapa anaranjada, diferente a la morada de los adolescentes y adultos.

También hay diferencias en la forma de conservar este biológico. El producto de los adultos puede permanecer en ultracongelación (entre -90 ° C y -60 ° C) nueve meses, el de niños puede hacerlo durante seis. El de adultos puede estar en refrigeración (de 2 ° C a 8 ° C, como el resto de las vacunas) durante un mes, el de niños durante 10 semanas.

Esta información está en desarrollo.