“Hacen falta servicios de respuesta y apoyo cerca de las casas, en todo el país, no solo en el Valle Central, debemos proveer a los niños entornos seguros, y eso es responsabilidad de todos , no solo de las autoridades. Los ticos tenemos una visión distorsionada de evadir la responsabilidad y de echarle la culpa a las autoridades, y así no se puede”, concluyó Arguedas.