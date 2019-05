1. La mayoría de los padres y de las madres costarricenses, según varias encuestas serias, de Idespo, Paniamor y Unicef, están de acuerdo con el castigo físico como método de crianza. No solo como la última alternativa, sino como algo que hace bien. En un contexto así, en el cual no se rechaza de plano la violencia contra los niños, se abre un peligroso espacio para la tolerancia y aceptación de las agresiones, pese a que la evidencia científica muestra que sí producen daño a largo plazo y que existen opciones no violentas eficaces, como los programas de crianza positiva.