El Hubble capta el sorprendente 'baile' de la Gran Mancha Roja en Júpiter

Las nuevas observaciones del telescopio espacial Hubble sobre la Gran Mancha Roja (GRS) de Júpiter, recopiladas entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, revelaron cambios inesperados en su comportamiento. A pesar de su longevidad de más de 150 años, este gigantesco anticiclón, lo suficientemente grande como para engullir la Tierra, muestra oscilaciones y movimientos comparables a los de un “tazón de gelatina”, según describen los astrónomos.

Las imágenes del Hubble permitieron crear una película en lapso de tiempo que muestra estas oscilaciones, un fenómeno que hasta ahora no se había registrado. La científica Amy Simon, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, explicó: “Sabíamos que su longitud cambiaba ligeramente, pero no esperábamos ver fluctuaciones en su tamaño. Esto no se había identificado antes”.

LEA MÁS: Descubrimiento en Júpiter: El telescopio Webb revela secretos ocultos sobre la Gran Mancha Roja

Gracias a la alta resolución del Hubble, los astrónomos pudieron observar en detalle cómo la GRS no solo cambia de tamaño, sino que también alterna su velocidad de movimiento, acelerando y desacelerando. Este comportamiento fue inesperado y aún no tiene una explicación hidrodinámica clara, según Simon.

El programa de observación fue parte de un esfuerzo dedicado exclusivamente a la GRS, a diferencia del monitoreo anual de los planetas exteriores que realiza el Hubble bajo el proyecto Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Las imágenes en luz ultravioleta mostraron que, al alcanzar su mayor tamaño, el núcleo de la tormenta se vuelve más brillante, lo que indica menos absorción de neblina en la atmósfera superior.

El co-investigador Mike Wong, de la Universidad de California en Berkeley, señaló que la GRS empuja contra las corrientes en chorro que la rodean, un fenómeno comparable a un “sándwich” cuando hay demasiado relleno entre las rebanadas de pan. Wong también hizo una comparación con Neptuno, donde las manchas oscuras se desplazan sin control en latitud, al no haber corrientes en chorro fuertes como las que confinan a la Gran Mancha Roja en una posición fija en Júpiter.

LEA MÁS: Sonda Juice realiza hazaña inédita en su camino a Júpiter

Desde el inicio del programa OPAL hace diez años, la GRS mostró un progresivo encogimiento, y los científicos prevén que esta tendencia continuará hasta que la tormenta adopte una forma estable. Simon predice que, una vez que la GRS se reduzca dentro de su banda de latitud, las corrientes de viento la estabilizarán. Sin embargo, hasta ahora el Hubble solo pudo documentar un ciclo de oscilación, y se espera que futuras observaciones arrojen más luz sobre las causas de este fenómeno.

El telescopio Hubble, en operación por más de 30 años, sigue siendo clave para el avance en la comprensión del universo, con descubrimientos que redefinen constantemente nuestra visión del cosmos. Este proyecto es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.