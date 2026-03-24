Ciencia

Dormir 30 minutos más al día reduce riesgo de diabetes en adolescentes, según estudio

Sustituir el sedentarismo por sueño o actividad física intensa mejora indicadores clave ligados a la diabetes tipo 2 en jóvenes

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio en adolescentes muestra que pequeños cambios diarios como dormir más o ejercitarse reducen riesgos metabólicos.
Un estudio en adolescentes muestra que pequeños cambios diarios como dormir más o ejercitarse reducen riesgos metabólicos. (Canva stock/cyano66 de Getty Images Pro/RossHelen de Getty Images)







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