Dormir 30 minutos más al día reduce riesgo de diabetes en adolescentes, según estudio

Un estudio en adolescentes muestra que pequeños cambios diarios como dormir más o ejercitarse reducen riesgos metabólicos.

Una investigación con 802 adolescentes revela que cambiar 30 minutos de inactividad por sueño o ejercicio reduce la resistencia a la insulina, un factor clave en la diabetes tipo 2.

El estudio se presentó en las Sesiones Científicas EPI | Lifestyle 2026 de la Asociación Americana del Corazón. El análisis indica que pequeños ajustes en la rutina diaria generan efectos medibles en la salud metabólica juvenil.

La resistencia a la insulina ocurre cuando el organismo pierde eficiencia para regular la glucosa en sangre. Este proceso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Monitoreo detallado de hábitos

Los investigadores analizaron datos de 802 adolescentes entre 12 y 17 años durante un periodo de 7 a 10 días. Cada participante registró sus hábitos de sueño y utilizó dispositivos de medición de movimiento.

Estos equipos permitieron cuantificar con precisión el tiempo dedicado a actividad sedentaria, ejercicio leve, actividad intensa y descanso.

Los resultados muestran que el 48% del tiempo diario se destinó a conductas sedentarias. El sueño representó el 33%. La actividad ligera alcanzó el 17%. La actividad intensa apenas llegó al 2%.

Impacto de sustituir la inactividad

El equipo aplicó un modelo estadístico para simular cambios en la rutina. El objetivo fue estimar qué ocurre al sustituir 30 minutos de sedentarismo por otras actividades.

Los adolescentes que cambiaron ese tiempo por ejercicio moderado o vigoroso registraron una reducción cercana al 15% en la resistencia a la insulina. Este fue el efecto más significativo del estudio.

Quienes optaron por dormir más también mostraron mejoras. La reducción en la resistencia a la insulina fue de aproximadamente 5%.

En contraste, la actividad física de baja intensidad no mostró efectos relevantes en este indicador.

Influencia de hábitos tempranos

El análisis también señala que los adolescentes con menor resistencia a la insulina eran aquellos que practicaban más actividad física moderada desde edades tempranas.

Especialistas vinculados al estudio destacan que la actividad física constante desde la niñez influye en la salud a largo plazo.

Contexto de alta inactividad

Los resultados surgen en un entorno donde los jóvenes pasan gran parte del día en comportamientos sedentarios. Este patrón incluye tiempo frente a pantallas, actividades escolares y desplazamientos.

Diversos estudios relacionan este estilo de vida con riesgos en la salud metabólica.

Alcance del estudio

La investigación es de carácter preliminar. El análisis no demuestra una relación directa de causa y efecto entre los hábitos diarios y la resistencia a la insulina.

Los autores señalan la necesidad de futuros estudios para confirmar los hallazgos.

No obstante, los datos refuerzan que cambios simples como reducir el tiempo sentado y aumentar el descanso o la actividad intensa generan beneficios en la salud juvenil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.