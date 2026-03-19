Salud

¿Por qué estar sentado todo el día sigue siendo peligroso aunque haga ejercicio? Esto es lo que ocurre

Permanecer sentado por largos periodos se vincula con enfermedades y mayor riesgo de muerte

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Por Jailine González Gómez
El sedentarismo prolongado impacta la salud aunque exista actividad física diaria, según investigaciones y organismos internacionales.
El sedentarismo prolongado impacta la salud aunque exista actividad física diaria, según investigaciones y organismos internacionales. (Canva stock/Peopleimages.com - YuriArcurs/Yan Krukau de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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