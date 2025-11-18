Wine Sensations ofrecerá a asistentes los mejores vinos que se encuentran en Costa Rica

La XVII edición de Wine Sensation se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 7:00 p.m., en el Costa Rica Country Club, ubicado en Escazú, con la participación de 10 casas importadoras de vinos y más de 100 etiquetas. El exclusivo evento se diferencia de otras ferias que se llevan a cabo en el país porque tiene como propósito recaudar fondos en favor del Hogar Siembra, un albergue transitorio para niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años rescatadas del abuso sexual, y que son remitidas por el PANI para que vivan y estudien en el hogar.

Además, por una de las reglas más importantes que la organización le pide que las casas comerciales que participan y que deben cumplir: exponer únicamente vinos íconos, premium y ultra premium.

The Prisoner será liberado la noche del Wine Sensations (Wine Sensations/Wine Sensations)

El sommelier Diengo Chou, asesor enogastronómico del evento, comentó que en esta edición todos los asistentes tendrán como obsequio una copa de cristal marca Spiegelau, para poder degustar los vinos, además, de que disfrutarán un menú exquisito incluido en la entrada. “Como novedad vamos a tener una cata magistral, con el servicio a cargo de la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS), donde participarán expertos nacionales e internacionales; y una cata a ciegas patrocinada por PROINSA a cargo de La Escuela del Vino”, manifestó el sommelier. “La entrada al Wine Sensations tiene un valor de $130 y se pueden adquirir en línea por medio de la página del Hogar Siembra www.hogarsiembra.org ”, agregó en sommelier.

Empresas participantes

Cada una de las 10 empresas participantes en el Wine Sensations tendrán un stand donde ofrecerán lo mejor del Viejo y Nuevo Mundo. Estas son: Vine por Vino, Alpiste, Bottega, Olé Gourmet, Delizia, Ciamesa, Exportadora PMT, Mog Selections, Sabores Argentinos y Grupo Pampa. Algunos de los expertos dieron a conocer de antemano los vinos estrella que presentarán esa noche, por ejemplo, Karen Gutiérrez, sommelier y directora de Vine Por Vino, comentó que en su stand el público podrá disfrutar de un recorrido por algunas de las regiones más emblemáticas del mundo del vino.

El Pago de Carraovejas es un clásico en el Wine Sensations (WINE SENSATIONS/WINE SENSATIONS)

“Desde un elegante Rosado de la región de Provenza, al sur de Francia, hasta los tesoros de Italia, con etiquetas de la muy premiada bodega Col d’Orcia, el viñedo orgánico más grande de la Toscana, incluyendo un Super Toscano: Nearco y un distinguido Brunello di Montalcino. “También estará presente la bodega Buglioni con un Amarone della Valpolicella, potente y seductor. “De España, llegarán los icónicos vinos riojanos de Bodegas Imperial y Contino —el primer Château español— y el carácter único de Dominio del Pidio de Ribera del Duero, una selección llena de historia, calidad y descubrimientos imperdibles”, manifestó Gutiérrez.

Por su parte, Juan Pablo Salgado, managing partner de Delizia, comentó que presentarán “su tan aclamado Arte Embotellado del Nuevo Mundo, en esta ocasión, con una selección exclusiva de las regiones más icónicas de Estados Unidos. “Adicionalmente liberaremos en esta noche a THE PRISONER Red Blend, con una oferta especial solo para quienes disfruten es este grandioso evento”, afirmó.

Leandro Aldaburu, de la empresa Olé Gourmet, comentó que como embajadores de Argentina por la franquicia que tienen del restaurante Novillo Alegre, cuentan con destacada nómina de vinos del país del sur, pero sin dudas el fuerte estará en España.“En Wine Sensations se degustan algunos de los mejores vinos del país, razón por la cual estaremos tratando de que a la gente les atraiga nuestra propuesta, poniendo de los mejores vinos que tengamos como Nieto Senetiner, Alta Vista, Luis Cañas, Viña Sastre, Dominio de Basconcillos, Baigorri, Manteca, Castello Romitorio y Bruno Giacosa, entre varios otros”, afirmó Aldaburo.

Mas la plana, ganador de las Olimpiadas del Vino de Gault & Millau (Wine Sensations/Wine Sensations)

En el caso de la empresa Bottega, Sofía Poma-Murialdo, comentó que quienes se acerquen al stand de Bottega podrán disfrutar de algunos de los mejores vinos del Viejo Mundo. “Vinos de Francia, de la AOC Cote Du Rhone y Provence. De España ofreceremos vinos de la Denominación de Origen (DO), Toro; y de la afamada DO Ribera del Duero, con uno de sus referentes, el Pago de Carraovejas.

“Además, vinos de Italia de la zona de Valpolicella y vinos de California, como el 7 Deadly, vinos que son verdaderos Embajadores de sus orígenes, y que tendrán un precio especial para los amantes del vino y que apoyan Wine Sensations”, agregó Poma.

Cristhofer Chaves, Gerente de Marca y sommelier de Grupo Pampa, afirma que la empresa llegará a la feria con una destacada selección de vinos provenientes de algunos de los terroirs más reconocidos del mundo.

“Los asistentes podrán disfrutar de etiquetas emblemáticas de bodegas como Garzón de Uruguay, Penfolds de Australia y Schloss Johannisberg, una histórica casa alemana considerada la referencia más antigua en la producción de Riesling. “También ofreceremos Martín Códax, líder indiscutible de la región de Rías Baixas, asimismo, el portafolio incluirá bodegas galardonadas por Wine Enthusiast como Catena Zapata y Marqués de Riscal, reconocidas entre las mejores del mundo”, agregó el experto de Pampa.

Amancaya es uno de los vinos presentados por Pampa (Wine Sensations/Wine Sensations)

Sergio Aguilar, Gerente Comercial V&L de Ciamesa, aseguró que en el stand de ellos se vivirá una experiencia premium degustando vinos españoles de alta gama.

“Tendremos alguno de los mejores vinos de la familia Torres como Purgatori, el Grans Muralles, con sus cepas garró y querol, dos joyas enológicas que cultivaban nuestros antepasados; y con el Mas la plana, que en 1979 venció con su añada de 1970 a los grandes cabernets del mundo en las Olimpiadas del Vino de Gault & Millau, celebradas en París. “Además, tendremos los vinos de González Byass Beronia III AC, Beronia Gran Reserva y el Jesús Yllera de Grupo Yllera, este último un vino hecho bajo la supervisión y a experiencia del enólogo francés Jean-Claude Berrouet, reconocido mundialmente por su trabajo en el famoso Chateau Petrus”, afirmó el gerente.

La noche del Wine Sensations será amenizada por el grupo nacional de música rock Saint Cecile, y los asistentes también podrán llevarse a sus casas diversos premios que se regalarán entre los participantes.