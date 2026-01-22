We Communicate consolida su expansión regional en Centroamérica con foco estratégico en Costa Rica

En un entorno publicitario cada vez más competitivo y fragmentado, las marcas en América Latina enfrentan el desafío de optimizar sus inversiones y lograr conexiones más efectivas con sus audiencias. En respuesta a este escenario, We Communicate Us, agencia con más de 20 años de experiencia, avanza en su estrategia de crecimiento regional, consolidando su presencia en Centroamérica y el Caribe, con Costa Rica como un mercado prioritario. En este contexto, la planeación estratégica de medios —apoyada en el análisis de datos, el entendimiento del consumidor y una visión regional integrada— se posiciona como un componente clave para impulsar la eficiencia, la relevancia y el desempeño de las marcas en sus objetivos de negocio.

Con sede en Miami, Florida, We Communicate opera como un centro regional desde el cual coordina estrategias para marcas de distintos sectores, entre ellos finanzas, tecnología, consumo masivo, turismo, salud y retail. Su modelo de trabajo se apoya en el análisis de audiencias, la optimización de la inversión publicitaria y la articulación de campañas integrales en medios tradicionales y digitales, respondiendo a las exigencias de un entorno cada vez más fragmentado y dinámico.

La expansión hacia Centroamérica y el Caribe responde a una visión estructurada de largo plazo. Bajo el liderazgo de su presidente, Michael Franco, la agencia identificó en estos mercados una oportunidad para acompañar tanto a anunciantes locales como internacionales que requieren coherencia estratégica, control presupuestario y ejecución alineada a estándares globales. Actualmente, We Communicate cuenta con operaciones en Panamá, El Salvador y Honduras, lo que le permite combinar equipos locales con una coordinación regional eficiente.

Michael Franco, Presidente de We Comunicate Us (We Communicate/We Communicate)

Dentro de este panorama, Costa Rica ocupa un lugar relevante por su madurez institucional, estabilidad económica y evolución del mercado publicitario. Para la agencia, el país representa un entorno propicio para el desarrollo de estrategias de comunicación integrales, en un contexto donde las marcas demandan mayor precisión, medición y relevancia en sus mensajes.

En el plano operativo, We Communicate desarrolla planes de medios que integran publicidad exterior, televisión, radio, medios digitales, programática e influencer marketing, con un enfoque orientado a resultados y a la evaluación constante del desempeño. Esta capacidad de adaptación ha sido clave para responder a los cambios tecnológicos y de consumo que hoy redefinen la industria.

A este enfoque se suma su integración al ecosistema de Marketmedios Colombia, una alianza que fortalece su presencia en América Latina y amplía su acceso a conocimiento y capacidades locales, consolidando su rol como socio estratégico en campañas de alcance regional.

Más allá de su estructura operativa, We Communicate se define por una cultura organizacional orientada a la innovación, el talento joven y la búsqueda de nuevas formas de entender la planificación de medios. Con una visión de crecimiento sostenido, la agencia continúa apostando por el desarrollo regional, el fortalecimiento de alianzas y la incorporación de tecnología como pilares para su consolidación en Costa Rica y en el resto de la región.

Para más información, visite sus canales oficiales en las redes sociales:

Instagram: @wecommunicateus

Facebook: https://www.facebook.com/WeCoUs