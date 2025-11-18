¿Se imagina tener un salario adicional durante prácticamente todo un año? Eso es lo que está ofreciendo el Banco Nacional por medio de su nueva campaña “Lámpara de los Deseos”, una iniciativa que permitirá que diez personas reciban ₡500 mil mensuales durante todo el 2026.

Use sus tarjetas del BN y participe por un salario adicional todo el 2026

Para participar, no importa si usted tiene una tarjeta Visa o Mastercard, ni si es de crédito o débito: basta con que sea cliente del Banco Nacional y realice sus compras con alguna de sus tarjetas. Cada transacción equivale a una acción en el sorteo. Y si la compra se registra en un datáfono del BN, entonces la acción vale doble, lo que aumenta sus posibilidades de ganar.

Además, la promoción no solo beneficia a los tarjetahabientes: los dueños de establecimientos con datáfonos del BN también podrán ganar, participando por un premio de hasta ₡5,5 millones en un solo tracto, siempre que cumplan con el reto de facturación comunicado por el banco.

“La mayor inspiración para el BN son sus clientes. Es poder devolverles, a través de este tipo de promociones, la confianza que nos brindan. Con campañas como esta, acompañamos sus sueños, sus retos y esa ambición de superarse, diciéndoles que el Banco Nacional siempre va a estar cerca”, comentó Leticia Arguedas, directora de Experiencia de Marca del Banco Nacional.

Cumpla ese anhelo que tanto quiere

Con “Lámpara de los Deseos”, el BN busca dar un impulso a sus clientes para concretar ese proyecto personal o familiar que tanto desean, pero que aún no han podido realizar. Un salario extra puede ser la clave para hacerlo realidad.

“Si quiere pagarse esa maestría, hacerse ese tratamiento dental, cubrir la colegiatura de sus hijos o finalmente organizar ese viaje familiar que tanto ha deseado, estos ₡500 mil mensuales durante el 2026 estarán disponibles en su cuenta por ser un tarjetahabiente más del BN”, añadió Arguedas.

Duplique sus acciones

Cada compra con tarjetas BN suma una oportunidad de ganar, pero si al momento de pagar utiliza un datáfono del Banco Nacional, la acción se duplica.

Esto no solo favorece al cliente, sino también a los comercios afiliados, que pueden participar por ₡5,5 millones que se le depositarán en un solo tracto.

Si hace una compra con su BN Tajeta y paga en un datáfono del BN, acumulará doble acción. (Banco Nacional)

Incluso si todavía no tiene una tarjeta del BN, aún está a tiempo de solicitarla y quedar participando.

Tarjeta BN Débito: https://hagasecliente.bnenlinea.com/

https://hagasecliente.bnenlinea.com/ Tarjeta BN Crédito: https://www.bncr.fi.cr/solicitar-tarjetas-debito-credito

La promoción “Lámpara de los Deseos” estará vigente durante noviembre, diciembre y enero, y los diez ganadores comenzarán a recibir sus pagos mensuales a partir de febrero de 2026, para dar forma a esos proyectos que el dinero les permitirá cumplir.

“Queremos darle un mensaje a todos nuestros clientes: organicen correctamente sus finanzas en este fin de año y participen con nosotros en esta promoción”, concluyó Arguedas.