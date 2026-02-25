BRANDVOICE
contenido patrocinado

Universidad Latina lanza portafolio para fortalecer el talento del sector turismo

Con una oferta que abarca turismo de reuniones, hotelería de ultra lujo y formación gastronómica especializada, la institución eleva el estándar del talento humano en uno de los sectores clave de la economía nacional.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Universidad Latina de Costa Rica








Universidad LatinaTurismoProgramación
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.