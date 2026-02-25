Como una forma de responder a las nuevas exigencias en un momento clave para el turismo nacional, la Universidad Latina de Costa Rica dio a conocer su nuevo Portafolio de Educación Continua y Capacitaciones Empresariales en Hospitalidad y Turismo, propuesta con la que amplía las herramientas para el talento humano que opera en uno de los sectores más estratégicos de la economía del país.

Universidad Latina lanza portafolio para fortalecer el talento del sector turismo

Como parte de esa visión, la institución sostiene que el reto ya no está únicamente en atraer visitantes, sino en sofisticar la experiencia.

“Hoy el diferencial está en la experiencia, en la excelencia operativa y en la capacidad técnica del talento humano. Este portafolio nace para responder a esa realidad”, expuso Ana María Vega, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad.

Ana María Vega, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad de la Universidad Latina de Costa Rica.

El anuncio se realizó en compañía de representantes de la industria y medios de comunicación, quienes conocieron de primera mano la iniciativa con la que la ULatina busca elevar la competitividad de los profesionales del sector, tanto en áreas administrativas como operativas.

La oferta integra certificaciones internacionales, cursos prácticos y programas empresariales diseñados a la medida. Entre ellos destaca la Certificación en Turismo de Reuniones MICE (Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions), uno de los segmentos de mayor crecimiento en impacto económico y sofisticación dentro del turismo nacional.

Esta certificación se imparte en modalidad 100% asincrónica, al igual que la Certificación en Hotelería Ultra Lujo, lo que permite a los participantes avanzar de forma remota y a su propio ritmo, sin perder el enfoque en estándares internacionales.

Lanzamiento de cursos | Universidad Latina Autoridades académicas presentaron el nuevo Portafolio de Educación Continua y Capacitaciones Empresariales en Hospitalidad y Turismo ante representantes del sector y medios de comunicación.

El portafolio se complementa con el Curso Libre de Barismo, desarrollado en alianza con Café Britt; cursos libres especializados en pastelería y panadería en modalidad presencial; masterclasses internacionales intensivas impartidas por chefs de reconocimiento mundial; y paquetes de capacitaciones empresariales diseñados según las necesidades específicas de cada organización.

El curso libre de Barismo está dirigido a profesionales del turismo y entusiastas.

“Estos programas están dirigidos principalmente a profesionales del sector que buscan fortalecer sus habilidades, pero también a emprendedores vinculados con la pastelería, la panadería o la gastronomía en general, así como a personas apasionadas por la cocina que deseen formarse. En el caso de las certificaciones en turismo, apuntamos tanto a quienes ya están insertos en la industria como a futuros profesionales interesados en especializarse”, agregó Vega.

Lanzamiento de cursos | Universidad Latina El curso libre de Pastelería ofrece formación práctica en técnicas especializadas, orientadas a elevar los estándares de calidad en el sector gastronómico.

De acuerdo con Jonathan Astúa, Director General de Hospitalidad y Turismo de la Universidad Latina, aportó el valor agregado que tiene para un profesional contar con un programa de estos:

“Existe una garantía académica al tratarse de programas propios de la Universidad Latina de Costa Rica. Todos cuentan con certificación institucional y, en algunos casos, se desarrollan en alianza con empresas del sector. Por ejemplo, el curso de Barismo se imparte junto a Café Britt, lo que también respalda la validez del certificado”, señaló.

Los programas se encuentran disponibles para todos aquellos interesados en el siguiente enlace: https://www.ulatina.ac.cr/oferta-academica/cursos-libres.