Los Billetes Menos Pura Vida: la cruda realidad de nuestra fauna plasmada en nuestros billetes y el llamado a la acción

Más de 6.000 animales mueren cada año por electrocución; la campaña invita a firmar en www.estonoespuravida.org para exigir soluciones.

