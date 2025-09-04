La salud mental llena auditorios en Costa Rica: Marian Rojas Estapé abre segunda función

La conferencista Marian Rojas Estapé y su equipo de Mentes Expertas, responsables de hacer posible su presencia en Costa Rica el próximo 20 de octubre, se vieron en el deber de abrir una segunda función en el país ante la alta demanda del público nacional que quiere nutrirse de su conocimiento.

Marian Rojas-Estapé rompe récords en Costa Rica

Esto refleja el gran interés de los costarricenses por la salud mental y su deseo de aprender no solo del testimonio de la reconocida escritora española, sino también de vivir la experiencia de compartir con ella en un mismo auditorio y aprovechar sus aportes como psiquiatra.

Mentes Expertas El éxito de Marian Rojas en Costa Rica refleja un interés cada vez mayor en el bienestar emocional.

“En un país donde los desafíos de la salud mental han crecido tanto, la conferencia de Marian Rojas es más que un evento, es una necesidad”, destacó Karina Fischel, manager de Mentes Expertas en Costa Rica y Centroamérica.

Rojas tenía pactado hacer una única presentación a las 8 p.m., pero dada la alta demanda y la rápida venta de los boletos, decidieron abrir una segunda presentación que será el mismo día, únicamente que se realizará a las 3 p.m. también en el CIC Ande en Belén. Resulta importante señalar que en ambas funciones estará presentando “Mi Persona Vitamina” y no habrá diferencias entre una y otra. El objetivo es que el mensaje llegue a más personas.

“Nos motiva muchísimo que la gente en Costa Rica quiera tener este espacio de aprendizaje y de cómo poder ser una mejor persona viendo una conferencia de dos horas que nos va a llenar de muchísimas nuevas ideas para tener una mejor vida”, apuntó Fischel.

Mentes Expertas Karina Fischel es mentora de desarrollo personal y ejerce un rol fundamental dentro de Mentes Expertas en sus giras por Costa Rica y Centroamérica. (Mentes Expertas/Mentes Expertas)

Quedan pocos boletos

Según dio a conocer Fischel, el movimiento de entradas para esta segunda función ha estado bastante acelerado, lo que ha hecho que ya se haya vendido gran parte del aforo para el CIC Ande. Por lo tanto, si está considerando asistir, lo mejor es asegurarse cuanto antes. La compra se puede hacer por medio del sitio web de e-ticket en este enlace: https://www.eticket.cr/masinformacion.aspx?idevento=8982.

La autora de bestsellers como “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” y “Encuentra tu persona vitamina”, se considera una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud mental,

“No lo piensen más, que no se queden sin esta oportunidad de ver a Marian Rojas, una referente del mundo del desarrollo personal, la psiquiatría, el bienestar y la psicología positiva. Es una conferencia única, ella transmite cosas especiales y es una experiencia que no se debería perder”, concluyó Fischel.

Este es el segundo evento de Mentes Expertas en Costa Rica en 2025, ya que en junio pasado se presentó Victor Küppers y todavía se espera una conferencia más para cerrar el año con Borja Vilaseca.