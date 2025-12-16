En pleno cierre de año, kölbi amplía su campaña “Con kölbi, podés regalar más por eso te damos más”, reforzando su oferta con nuevos beneficios, descuentos más atractivos y soluciones que elevan la protección y la conectividad, para que las personas disfruten de las fiestas con la mejor experiencia móvil y fija del país.

kölbi ofrece en Navidad descuentos en teléfonos y más facilidades en planes

La promoción estará vigente del 18 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026, o hasta agotar existencias, e incluirá ofertas exclusivas en teléfonos de marcas líderes —Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi y Motorola—, además de regalías especiales, facilidades de pago y mejoras en los planes móviles y en el servicio fijo del hogar.

Las condiciones especiales están disponibles en todas las sucursales de kölbi.

En kölbi queremos que esta Navidad nuestros clientes disfruten más: más gigas, más descuentos, más conectividad en el hogar, y más facilidades para regalar tecnología y compartir. — Paola Jiménez, Directora Comercial de Kölbi.

Más beneficios con los planes postpago kölbi K Plus

Durante la temporada, los clientes que adquieran o renueven un plan K Plus disfrutarán de el doble de gigas para navegar, apps ilimitadas (WhatsApp, Facebook e Instagram) y Roaming América incluido, todo desde ₡12.000 mensuales, junto con múltiples opciones de financiamiento flexible con BCR, Tasa Cero de Credomatic y Credix.

Monserrat Salas, vocera de Kölbi. (Kolbi/Kolbi)

Los clientes también podrán agregar a su plan el nuevo beneficio de servicio de antivirus McAfee, es una solución de seguridad digital que protege sus dispositivos de virus, páginas falsas y amenazas en línea, ayudando a mantener el dispositivo seguro mientras navegan. — Monserrat Salas, vocera de kölbi.

En los Kit Prepago: duplica todas sus recargas

Quienes adquieran un Kit Prepago kölbi recibirán un bono de bienvenida de hasta ₡6.000, con su primera recarga, y todas las recargas de ₡1.000 o más se duplicarán e incluirán Megas o Gigas adicionales para redes sociales.

(Kolbi/Kolbi)

Oferta de fibra óptica para hogar y PYMES

Como parte de la ampliación de la campaña, kölbi incorpora beneficios adicionales para los clientes de fibra óptica, incluyendo:

Opciones para ampliar la cobertura Wifi en todo el hogar o PYME con dispositivos mesh desde ₡2.860 al mes por equipo.

La app de TDMax gratis durante diciembre, para disfrutar más contenidos en familia (cargo regular de ₡5.500 aplicará a partir de enero)

La campaña “Con kölbi, podés regalar más por eso te damos más” invita a todos los costarricenses a vivir una Navidad más conectada, segura y accesible.

Para más información, pueden comunicarse al 1193 o al WhatsApp 8550-5550 o visitar el sitio web www.kölbi.cr