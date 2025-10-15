BRANDVOICE
Ingenieros ticos presentaron su diseño de App de IA en Japón

El profesor e ingeniero en Sistemas de U Fidélitas Ariel Ramos, junto con su socio de la empresa PXS, Edwin Garro, viajaron a Japón y presentaron el diseño de una aplicación de IA en un congreso internacional. La App se llama PXS AI y sirve para generar data para la mejora continua de proyectos.

Por Randall Chavarría Martínez

Ariel Ramos dio el salto al emprendimiento con su empresa de asesoría en seguridad informática llamada Codingraph hace varios años. En unión con Edwin Garro, de la empresa PXS, diseñaron una aplicación de inteligencia artificial para la mejora de procesos empresariales en diferentes áreas.








