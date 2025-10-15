Ingenieros ticos presentaron su diseño de App de IA en Japón

Ariel Ramos dio el salto al emprendimiento con su empresa de asesoría en seguridad informática llamada Codingraph hace varios años. En unión con Edwin Garro, de la empresa PXS, diseñaron una aplicación de inteligencia artificial para la mejora de procesos empresariales en diferentes áreas.

Ariel Ramos y Edwin Garro participaron con éxito en el Congreso Internacional de Calidad realizado en Japón en setiembre pasado.

Garro es ingeniero industrial y un gran amigo de Ramos. Ambos trabajaron muy duro en implementar una aplicación informática y viajaron a Japón para defenderla y buscar el aval de su herramienta tecnológica ante líderes de dicho país asiático.

“Esta App brinda soluciones para problemas con causa raíz, asuntos que sabría alguien con años y años en manejo de procesos de calidad. Le pusimos como nombre PXS AI”, dijo Ramos.

Unión ingenieril

Ariel puso su expertiz en software para el desarrollo de la App y Garro aportó sus conocimientos en calidad, mejora continua y la estadística como ingeniero Industrial.

Este trabajo en equipo originó PXS AI. La sinergia hizo que pudieran crear la aplicación de inteligencia artificial.

“Yo validaba que la información se procesara de forma adecuada y mi compañero Edwin Garro verificaba que los datos arrojaran las respuestas correctas”, puntualizó Ramos.

Los ingenieros enviaron el paper que explica la funcionalidad de la App ante la organización del congreso japonés y fue aceptada. Con ello, consiguieron el visto bueno para participar en la reunión internacional.

El prototipo lo trabajaron con buen tiempo y eso fue parte del éxito de que se aceptara la propuesta de su proyecto tecnológico.

La aplicación es un asistente virtual de un ingeniero en calidad para cualquier empresa de diversas áreas, como la salud, educación, finanzas, entre otras.

“Esta App se dirige a nichos específicos del mercado y en eso siento tiene una gran oportunidad en el mercado”, narró Ramos.

Hoy, la aplicación de inteligencia artificial está en su fase final y ya podría aparecer en las tiendas virtuales para el uso.

Representación tica en Japón

Edwin Garro viajó como representante y director general de la empresa PXS y Ariel Ramos como director ejecutivo de Codingraph.

Son dos empresas que se unieron con sus ingenieros líderes para poner en alto a Costa Rica en este congreso tecnológico.

El ingeniero y docente de U Fidélitas Ariel Ramos, explicó su ponencia de IA ante los asistentes del congreso.

Ramos llevó clases de japonés y presentó su examen en Colombia para estar listo con la certificación en este idioma y poder practicarlo en su visita al país asiático.

“Pude compartir con profesionales de países como Japón, Uganda, India, Suecia y Estados Unidos y practicar el idioma japonés con personas nativas, además de hacer networking”, dijo Ariel.

Este profesor de U Fidélitas da clases en los cursos de Hacking Ético y el Desarrollo de Aplicaciones Móviles para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación.

Por su parte, Garro declaró sentirse muy contento por haber asistido a este Congreso Internacional de Calidad de Tokio.

“Japón es probablemente el país del mundo que mejor entiende la importancia de la calidad en los productos y servicios”, manifestó.

Además, Edwin expresó el gran conocimiento que adquirieron al compartir con otros especialistas de la tecnología de diversas naciones.

“Hicimos networking, interactuamos con los investigadores y vimos cómo la mejora continua de procesos y la calidad avanza en el mundo y se está aplicando. Fue toda una experiencia valiosa y seguiremos perfeccionando nuestra App diseñada”, puntualizó el ingeniero.

En resumen, Edwin Garro (PXS) y Ramos (Codingraph) se sintieron contentos del trabajo realizado por meses en su aplicación. Ahora continuarán desarrollando nuevas funcionalidades para generar nuevas oportunidades al producto.

Transmisión de conocimientos a los estudiantes

Ariel destacó que le gusta mucho dar lecciones en la Universidad Fidélitas.

“Yo les digo siempre a mis estudiantes que la materia vista se aplica en contextos cotidianos de la industria. Les doy ejemplos de cómo se utiliza en el mercado costarricense e internacional. Por ejemplo, lo que yo enseño aquí en la U lo usé para el diseño de la App PXS AI. Entonces les inculco la idea de aprender haciendo y poner en práctica lo aprendido con clientes reales”, dijo el docente.

Esta forma de aprendizaje refuerza la Metodología STEM de la U Fidélitas aplicada en sus programas de las diferentes carreras y la iniciativa CDIO, de la cual la universidad forma parte como institución miembro.

Funcionalidad general de la App

Ramos informó que el diseño de la aplicación de inteligencia artificial involucró costos para el pago de licencias y el valor agregado del conocimiento, de 150 horas de desarrollo intelectual entre Garro y su persona.

El objetivo general de PXS AI es resolver problemas utilizando metodologías y herramientas de creatividad y calidad de procesos empresariales.

La aplicación podrá usarse para todo tipo de industrias y en muchas áreas de productividad o la manufactura.

La información cargada utilizando la metodología Six Sigma da mucho potencial a la App, con data muy valiosa y ayudará a resolver cualquier problema a nivel de calidad.

“El estudiar inglés, el manejo del Excel y la capacidad de negociar son tres eslabones para que un profesional destaque en cualquier campo profesional en la actualidad”, finalizó Ramos.