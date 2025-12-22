Hot Wheels City Experience Costa Rica llega por primera vez al país

Hot Wheels City Experience Costa Rica llegará por primera vez al país con una propuesta interactiva e inmersiva que reúne tecnología, diseño y entretenimiento familiar.

La experiencia abrirá del 9 de enero al 22 de marzo en Escazú Village, donde los visitantes podrán recorrer diversas estaciones temáticas creadas para sorprender a todas las edades.

Traer Hot Wheels City Experience a Costa Rica representa un sueño para quienes crecimos con la marca y para las familias que hoy siguen disfrutando de estos vehículos llenos de imaginación. Será una experiencia única para vivir el espíritu Hot Wheels como nunca antes. — Gilberto Chaves, productor de MASCO.

¿Qué es el Hot Wheels City Experience? Copiado!

Hot Wheels City Experience es un evento familiar que ha cautivado a aficionados y coleccionistas alrededor del mundo. Ofrece más de 10 puntos de experiencia, varios de ellos completamente inmersivos, donde grandes y chicos pueden vivir el universo Hot Wheels como nunca antes.

Este evento abrirá sus puertas al público en Costa Rica en el 2026, permanecerá durante dos meses en Escazú Village, y representa una oportunidad única para que las marcas formen parte de un acontecimiento sin precedentes en el país.

(Hot Wheels /Hot Wheels)

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido que incluye:

Exposición de Autos – Explorá una colección única de autos reales e icónicos,

perfectos para fotografías y para conocer más sobre el legado Hot Wheels.

Briefing Room – Encendamos motores. Un espacio envolvente que prepara al público

para adentrarse en el universo Hot Wheels.

Zona Gamer – Probá la máxima velocidad en el videojuego Hot Wheels Unleashed y

demostrale al mundo quién domina la pista.

Museo Hot Wheels – Descubrí la historia y evolución de la marca a través de modelos

icónicos que han marcado generaciones.

Taller de Pintura – Diseñá tu Hot Wheels ideal y decoralo mediante una pantalla

interactiva. ¡Mirá cómo cobra vida en tiempo real!

Zona Gamer (Diseño en Pantalla) – Tu diseño creado en el centro de diseño será

proyectado en una pantalla gigante. ¡Encontrá el tuyo!

Hot Wheels Lab – Jugá con pistas Hot Wheels, experimentá velocidad y explorá tu

imaginación con tus modelos favoritos.

Zona de Comida – Opciones para todos los gustos con un área diseñada para que las

familias disfruten cómodamente.

Tienda Oficial – Encontrá modelos exclusivos, coleccionables y productos Hot Wheels

únicos para llevar a casa.

Zona de Karting – Convertite en piloto en un karting para niños y adultos. (El karting

tiene costo adicional e instrucciones especiales).

Diseña tu Auto – Elegí entre tres modelos Hot Wheels y coloreá virtualmente su

carrocería, llantas y accesorios. Tu diseño aparecerá en una pantalla gigante.

Simuladores de Alta Velocidad – Viví la adrenalina de conducir en simuladores

profesionales y experimentá la emoción de ser piloto Hot Wheels.

Las entradas ya se encuentran disponibles en smarticket.net y tienen un valor de ₡8.500. El acceso podrá adquirirse únicamente por esta plataforma, con cupo limitado para cada franja horaria del evento.

Hot Wheels City Experience Costa Rica es presentado por Banco Promérica, consolidando una alianza que impulsa experiencias familiares innovadoras y accesibles para el público costarricense.

Las familias podrán disfrutar un recorrido lleno de creatividad, nostalgia y adrenalina, perfecto para iniciar el 2025 con una actividad única. La invitación está abierta para que todos los fanáticos de Hot Wheels y quienes buscan nuevas experiencias vivan este emocionante viaje en Escazú Village.