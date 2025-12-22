BRANDVOICE
contenido patrocinado

Hot Wheels City Experience Costa Rica llega por primera vez al país

Edición inédita para Costa Rica abrirá del 9 de enero al 22 de marzo en Escazú Village.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Hot Wheels








Hot WheelsEscazú VillageHot Wheels City Experience Costa Rica
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.