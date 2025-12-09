Grupo Santamaría crece con solidez

La apertura de la nueva tienda de Santamaría en Paseo de las Flores, Heredia, marca un momento decisivo en la evolución del grupo. No se trata únicamente de sumar metros cuadrados, sino de consolidar la presencia de una marca que ha logrado crecer sin perder su esencia: un ADN familiar, nacional y profundamente ligado a la vida cotidiana del hogar costarricense.

Inauguración de la nueva tienda Santamaría en Paseo de las Flores, en Heredia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El Grupo Santamaría ha construido su reputación sobre tres pilares claros: calidad, asesoría experta y una logística que garantiza eficiencia en cada entrega. Su capacidad de fabricación nacional de sofás, camas, colchones y persianas es, hoy, uno de sus principales diferenciales competitivos. Este proceso artesanal e industrial al mismo tiempo permite controlar la calidad, asegurar tiempos de entrega más precisos y ofrecer productos que responden a las necesidades reales del consumidor. A esto se suman líneas de acabados importados, seleccionados bajo estándares de durabilidad y desempeño.

Somos una empresa familiar costarricense que nació hace 20 años en Palmares gracias al esfuerzo de mis padres. Iniciamos importando materiales para el sector de tapicería y, con el paso del tiempo, fuimos diversificando las marcas. Cuando me integré al negocio hace unos 15 años, empezamos a crear nuevas líneas que hoy representan nuestro mayor crecimiento. Esa evolución nos permitió dar forma a un grupo sólido bajo la marca sombrilla Santamaría. — Rubén Santamaría, CEO del Grupo Santamaría.

Rubén Santamaría, CEO del Grupo Santamaría. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Varias marcas bajo un mismo grupo

Ese concepto de marca sombrilla se ha hecho más robusto con el desarrollo de divisiones especializadas.

“Con el tiempo fuimos creando diferentes divisiones que hoy conforman el Grupo Santamaría: Roller Up en persianas y cortinas, The Sofa Factory en muebles, Dream On en colchones y Deko en pisos y productos para decoración. Cada una tiene su propia identidad, su sitio web y sus redes sociales, lo que nos permite atraer distintos públicos y especializarnos en cada categoría. Sin embargo, todas conviven bajo la marca sombrilla Santamaría, que unifica nuestras sucursales y le permite al cliente encontrar todas las soluciones de hogar en un solo lugar,”, agregó Rubén Santamaría, CEO del Grupo Santamaría.

Nueva tienda con concepto moderno y fresco

La nueva tienda refleja exactamente esa integración. Diseñada por un profesional colombiano, el espacio recrea ambientes reales que permiten visualizar cómo los productos se adaptan y transforman el hogar. Las áreas de exhibición cuentan historias, invitan a recorrer los ambientes con fluidez y a descubrir piezas que responden a estilos diversos, desde lo contemporáneo hasta lo más funcional. La experiencia busca que cada visitante sienta el espacio como propio y encuentre inspiración inmediata.

(Lilly Arce/Lilly Arce)

Además, esta apertura fortalece un propósito que ha guiado a la empresa desde su origen: acompañar al consumidor en todas las etapas de su vida. Santamaría ha logrado posicionarse como un aliado integral, capaz de ofrecer desde piezas esenciales —como sofás, camas o colchones— hasta detalles decorativos y soluciones de acabados. Su crecimiento no solo responde a una expansión comercial, sino a una estrategia de servicio centrada en ofrecer asesoría, seguimiento y opciones personalizadas, algo poco común en un mercado donde predomina la oferta impersonal y estandarizada.

(Lilly Arce/Lilly Arce)

Este nuevo punto de venta también tiene un significado especial: la llegada a un centro comercial por primera vez.“Abrir este local representa un hito importante porque es nuestra primera tienda dentro de un centro comercial. Nos abre a un flujo de clientes completamente distinto y a horarios más amplios, lo cual es una experiencia nueva para el grupo. Heredia es una provincia clave para nosotros y queríamos estar más cerca de sus clientes, que antes debían desplazarse largas distancias para visitarnos.”, destaca Santamaría.

Además de ampliar su alcance, el grupo fortalece su compromiso con la generación de empleo local y el impulso a la producción nacional. Actualmente cuentan con alrededor de 270 colaboradores en áreas como fabricación, logística y operaciones, lo que refleja el impacto directo que su crecimiento tiene en la economía costarricense.

Colaboradores que asistieron a la apertura del nuevo local en Paseo de las Flores en Heredia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La expansión de Santamaría en Heredia es, en esencia, una declaración de confianza: en el país, en su gente y en la visión de futuro de una empresa que continúa evolucionando sin perder su raíz familiar. Cada tienda, cada nuevo proyecto y cada propuesta de diseño reafirma que este crecimiento no solo suma puntos de venta, sino también valor para las comunidades y para el desarrollo de la industria nacional del hogar.