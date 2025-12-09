BRANDVOICE
Grupo Santamaría crece con solidez

Una nueva tienda en Heredia reafirma la expansión de un grupo 100% costarricense, especializado en productos mobiliarios y decorativos, ideales para construir, remodelar o decorar espacios tanto interiores como exteriores.

Por Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.