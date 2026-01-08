Desde sus primeros años en el país, la firma se posicionó gracias a soluciones especializadas en Impuestos, Legal y Auditoría, áreas que sentaron las bases de su prestigio en el mercado local. Con el tiempo, sumó Business Process Solutions (BPS), un servicio enfocado en la optimización de procesos contables, tributarios y de nómina, diseñado para responder a las crecientes demandas de eficiencia operativa y cumplimiento normativo en un entorno empresarial cada vez más exigente.

Grant Thornton impulsa su expansión con oferta empresarial integral

Aliado en el fortalecimiento de sus clientes

Hoy, Grant Thornton Costa Rica da un paso firme hacia la Consultoría, posicionándose como un aliado estratégico para la transformación digital, la gestión de riesgos, la ciberseguridad y la consultoría financiera. Esta evolución refleja el compromiso de la firma por ofrecer soluciones integrales que acompañen a las organizaciones en sus desafíos más complejos, desde la planificación fiscal hasta la innovación tecnológica.

German Morales Martínez, Socio Director de Grant Thornton Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Grant Thornton)

Nuestro crecimiento se basa en escuchar las necesidades del mercado y anticiparnos a los retos que enfrentan las empresas. Queremos ser más que un proveedor: buscamos ser socios estratégicos que aporten valor real en cada etapa del negocio. — German Morales Martínez, Socio Director de Grant Thornton Costa Rica.

Con presencia en más de 153 países y el respaldo de 76,000 profesionales a nivel global, la firma ofrece en Costa Rica un portafolio completo que incluye:

• Auditoría y Certificaciones Financieras

• Impuestos y Precios de Transferencia

• Legal Corporativo y Litigios

• Business Process Solutions (BPS)

• Capital Humano

• Consultoría en Transformación Digital, Riesgos y Finanzas

• Ciberseguridad y Continuidad de Negocio

• Asesoría en Zonas Francas y Comercio Exterior

La firma internacional consolida su presencia en el país con la incorporación de nuevos servicios. (MARVIN_CARAVACA/Grant Thornton)

Asesoría para impulsar la competitividad

Este crecimiento reafirma la visión de Grant Thornton: brindar servicios que no solo cumplan con los más altos estándares internacionales, sino que también impulsen la competitividad y sostenibilidad de las empresas en la región.

En la actualidad, uno de los servicios de mayor demanda es sin duda el de impuestos.

Grant Thornton Mario Hidalgo, socio de impuestos y legal de Grant Thornton Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Grant Thornton)

Tenemos una fuerte presencia e influencia en el mercado para asegurarle a nuestros clientes que los desafíos que enfrentan se atiendes de forma debida. Grant Thornton es un asesor de negocios líder que ayuda a organizaciones dinámicas a liberar su potencial de crecimiento. — Mario Hidalgo, socio de impuestos y legal de Grant Thornton Costa Rica.

Para más información sobre este u otro de los servicios, visite grantthornton.cr o info@cr.gt.com.