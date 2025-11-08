BRANDVOICE
El “Pura Vida” inspira a Kenneth Vargas en la nueva camiseta de la Selección

Con la frase “Pura Vida” tatuada en su piel y ahora en la espalda de su camiseta, Kenneth Vargas tiene una conexión especial con el nuevo uniforme que rinde honor al ser costarricense.

Por Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.