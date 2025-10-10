BRANDVOICE
contenido patrocinado

Educación personalizada, bilingüe y con proyección internacional: así operan Iribó School y Yorkín School

Iribó School, Yorkín School y Olmos Preschool son parte de Colegios ADEC: conversamos con sus directores sobre su modelo de educación personalizada

Por Andrea Mora Zamora

Presentado por: Colegios adec








especial colegios 2026Yorkín SchoolIribó SchoolColegios privadosColegios
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.