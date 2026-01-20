BRANDVOICE
contenido patrocinado

Defensoría: Más de 400 personas jóvenes observarán elecciones en todo el país

Iniciativa de Observación Electoral liderada por la Defensoría de los Habitantes tendrá al día de hoy una cobertura de un 86% del total de cantones del país y abarcará las 7 provincias, gracias al trabajo que realizarán personas jóvenes voluntarias.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES








Defensoría de los HabitantesElecciones
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.