Ron Centenario, conocido como “el Ron de Costa Rica”, celebra cuatro décadas de historia marcadas por la excelencia, la innovación y un profundo amor por el oficio. Desde su fundación, la marca ha logrado posicionarse como un símbolo nacional y un referente mundial en el arte de la destilación, gracias a una combinación única de tradición, calidad y espíritu costarricense.

Ron Centenario: cuatro décadas brindando por Costa Rica

Ron Centenario, 40 años Ron Centenario celebró sus 40 años con un evento entre amigos, clientes e invitados especiales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La celebración de este 40 aniversario reunió a clientes, socios comerciales y amigos de la marca en un evento que rindió homenaje a la trayectoria del único ron elaborado en el país. Para Fabricio Solís, gerente de marca y encargado de relaciones públicas y comunicación de Centenario, la ocasión representa mucho más que una efeméride.

“Son 40 años de historia, de nacionalismo, de sabor y de calidad. Ron Centenario se hace con amor, con esmero y con manos costarricenses. Es el resultado de una pasión que nos ha permitido ofrecer desde rones jóvenes hasta añejos de 30 años, con una versatilidad que conquista paladares dentro y fuera del país” — Fabricio Solís, Gerente de Marca de Ron Centenario.

Ron Centenario, 40 años Fabricio Solís, gerente de marca y encargado de relaciones públicas y comunicación de Centenario. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Preferencia internacional

Esa versatilidad ha sido clave para que la marca no solo consolide su liderazgo en Costa Rica, sino también fortalezca su presencia internacional. Actualmente, Ron Centenario se comercializa en Europa, Asia y América, y continúa creciendo bajo una visión que combina tradición e innovación.

Ron Centenario, 40 años Susana Masís, Directora de Operaciones y Calidad de Centenario Internacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero el verdadero secreto detrás del éxito de Centenario se encuentra en su proceso de elaboración. Según la maestra ronera Susana Masís, cada botella encierra una historia de precisión técnica y creatividad artesanal:

“Nuestros rones se añejan en barriles de roble blanco americano que primero contuvieron whisky escocés. Esa herencia aporta notas únicas a frutos rojos maduros y cerezas, lo que diferencia a Centenario de otros rones del mercado. Además, trabajamos con blends de rones livianos y pesados que nos permiten desarrollar productos adaptados a diferentes mercados y gustos” — Susana Masís, Directora de Operaciones y Calidad de Centenario Internacional.

Esa variedad y sofisticación se reflejan en las líneas premium de la marca, reconocidas en los festivales internacionales más prestigiosos del mundo. No solo han sido premiadas como los mejores rones, sino también como los mejores licores del año, superando categorías tradicionales como whisky, coñac o brandy.

Fiel a su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, Centenario ha incorporado prácticas responsables en su producción y empaque. El Centenario 30 años, por ejemplo, redujo en un 90% el uso de plástico en su estuche, convirtiéndose además en el primer ron del mundo en incluir lenguaje braille tanto en su etiqueta como en su caja.

Ron Centenario, 40 años Evento de los 40 años de Ron Centenario en Curridabat. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ron Centenario, 40 años Durante la actividad de aniversario, los invitados disfrutaron de bebidas con ron en diferentes presentaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuarenta años después de su creación, Ron Centenario no solo celebra una historia de éxitos, sino que reafirma su promesa de seguir representando con orgullo la esencia de Costa Rica ante el mundo. Un ron que no solo se bebe, sino que se siente.