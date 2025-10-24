HUAWEI redefine el reloj inteligente: más batería, más salud y más tecnología

Por fin, el reloj deja de ser un accesorio para convertirse en el centro de la vida digital. Así lo demuestra HUAWEI con la llegada del HUAWEI WATCH GT 6, la más reciente evolución de su serie insignia, que promete redefinir la forma en que los usuarios gestionan su bienestar físico y emocional.

Con una batería capaz de alcanzar hasta 21 días de duración y funciones inéditas como el potenciómetro virtual para ciclismo, el dispositivo irrumpe en el mercado costarricense con una propuesta que combina innovación, elegancia y rendimiento.

Ahora, el reloj inteligente es el nuevo centro de la vida digital de las personas. Une tecnología, salud y estilo en la muñeca, ocupando un lugar tan relevante como el teléfono en el día a día. — Rebeca Loría, gerente de mercadeo de HUAWEI Costa Rica.

Batería de ultra larga duración

El HUAWEI WATCH GT 6 incorpora una batería de silicio optimizada que aprovecha un 26% más de espacio interno y ofrece un 37% más de densidad energética.

Todos los modelos cuentan con carga rápida de batería y es ideal para ciclistas.

Los modelos HUAWEI WATCH GT 6 Pro y HUAWEI WATCH GT 6 de 46 mm alcanzan hasta 21 días de uso ligero en la batería, 12 días de uso típico y 40 horas de entrenamiento intensivo.

El HUAWEI WATCH GT 6 de 41 mm, por su parte, ofrece hasta 14 días de autonomía ligera, 7 días de uso típico y 25 horas de carrera por senderos.

Además, todos los modelos incluyen carga súper rápida y cuentan con dos años de garantía, reflejando el compromiso de la marca con la durabilidad y la experiencia de usuario.

Huawei WATCH GT 6

Potenciómetro virtual: un aliado inteligente para ciclistas

Una de las grandes innovaciones del nuevo reloj es el potenciómetro virtual. Esta herramienta permite conocer con precisión el esfuerzo real del ciclista, independientemente de las condiciones del terreno o del viento. El triatleta olímpico Leonardo Chacón lo utiliza y cuenta su experiencia.

El HUAWEI WATCH GT 6 viene a resolver un aspecto clave: el control de los entrenamientos de una manera confiable y precisa. Esto sucede ya que el reloj incorpora un potenciómetro virtual de muñeca que registra variables esenciales como la velocidad, la inclinación, el tipo de bicicleta y otros datos que alimentan el algoritmo, ofreciendo métricas confiables de los watts que estamos produciendo, sin necesidad de utilizar accesorios externos. Esto nos da la confianza de contar con la información necesaria para estructurar cualquier tipo de entrenamiento. Además, es un dispositivo sumamente resistente, ideal para ciclistas, y cuenta con un sistema SOS que, ante una emergencia —por ejemplo, una caída—, permite realizar una llamada de auxilio inmediato. — Triatleta olímpico Leonardo Chacón.

El triatleta Leonardo Chacón habló de las ventajas del nuevo HUAWEI WATCH GT 6.

El dispositivo también es compatible con potenciómetros externos vía Bluetooth, lo que amplía su capacidad de medición y permite calcular métricas profesionales como el Functional Threshold Power (FTP), o potencia máxima sostenible durante una hora. A ello se suman funciones pensadas para la seguridad y el rendimiento: detección automática de ciclismo, pausa inteligente en semáforos y una alerta SOS en caso de caídas.

Bienestar Emocional 2.0

El nuevo Bienestar Emocional 2.0 representa un salto en el monitoreo del estado de ánimo. Su sistema TruSense analiza 12 estados emocionales —desde nervioso o desanimado hasta tranquilo o entusiasmado—, los clasifica por nivel y ofrece recomendaciones de respiración y sanación emocional. Además, el reloj introduce al simpático Pet-Panda, una mascota virtual que interactúa con el usuario para mejorar su ánimo y promover hábitos positivos.

Huawei El HUAWEI WATCH GT 6 está disponible en kölbi y tiendas de electrodomésticos del país.

Combinado con funciones avanzadas de salud integral —como monitoreo de sueño, rigidez arterial, ECG (en la versión Pro), oxigenación (SpO₂) y frecuencia cardíaca—, el HUAWEI WATCH GT 6 ofrece una visión holística del bienestar físico y emocional.

Diseño y compatibilidad: lujo que se adapta a todos

El HUAWEI WATCH GT 6 Pro eleva el diseño con materiales de alta gama como cristal de zafiro, aleación de titanio de grado aeronáutico y cerámica nano cristalina, alcanzando 3.000 nits de brillo que garantizan una visibilidad óptima incluso bajo el sol. Además, cuenta con resistencia al agua hasta 40 metros de profundidad y certificaciones IP69 y 5 ATM.

Para los amantes de la personalización, las nuevas esferas interactivas permiten añadir mascotas animadas o incluso videos de hasta cinco segundos, reflejando la personalidad y el estado de ánimo de cada usuario. Todo esto con compatibilidad total con iOS y Android, lo que asegura una experiencia fluida, sin importar el dispositivo.

Con esta nueva generación, HUAWEI vuelve a marcar el ritmo del mercado, ofreciendo una línea de relojes que no solo miden el tiempo, sino que mejoran la forma en que se vive.

El reloj ideal para ciclistas.

Colores disponibles:

HUAWEI WATCH GT 6 Pro: negro

HUAWEI WATCH GT 6 de 46 mm: negro y verde

HUAWEI WATCH GT 6 de 41 mm: morado

Disponibilidad en Costa Rica. El HUAWEI WATCH GT 6 está disponible en kölbi y tiendas de electrodomésticos. Los precios van desde los ₡139,900 en adelante.

Para más detalles pueden visitar el link www.kolbi.cr