BRANDVOICE
contenido patrocinado

HUAWEI redefine el reloj inteligente: más batería, más salud y más tecnología

Los nuevos HUAWEI WATCH GT 6 evolucionan el mercado gracias a una autonomía sin precedentes y herramientas avanzadas para deportistas.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: HUAWEI








HUAWEIreloj inteligenteHUAWE WATCH GT 6Reloj deportivoLeonardo Chacón
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.