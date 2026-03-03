BRANDVOICE
contenido patrocinado

Changan presenta el Avatr 11 2026 en Costa Rica, un SUV eléctrico con hasta 575 km de autonomía

Diseño europeo, tecnología de Huawei y carga rápida del 30% al 80% en 15 minutos consolidan la entrada de este vehículo, de la mano de Changan

Por Alejandro Monge

Presentado por: Changan

BradVoice







ChanganAvatr 11SUV eléctricoAutonomía
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.