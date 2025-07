¡Celebrá el Día del Perro con tobipets.com y McDonald’s!

Este fin de semana, McDonald’s y tobipets.com tiran la casa por la ventana con regalos, actividades pet friendly y descuentos especiales para consentir a tu mejor amigo en el Día del Perro.

Del viernes 18 al lunes 21 de julio, al visitar cualquier AutoMac del país con tu perro y realizar una compra, recibirás una de las 20,000 “Doggy Box” con increíbles sorpresas. Además, tendrás la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios que se rifarán entre los participantes.

Participar es muy fácil

Doggy Fest: Celebración Pet Friendly

Pasa por cualquier AutoMac con tu perro. Recibe tu “Doggy Box”. Escanea el código QR impreso en la caja o cuponera y sigue las instrucciones para participar.

No te pierdas el Doggy Fest este fin de semana:

Sábado 19 de julio: McDonald’s San Rafael de Alajuela.

McDonald’s San Rafael de Alajuela. Domingo 20 de julio: McDonald’s Plaza del Sol.

El horario será de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. ambos días.

Disfruta de actividades Pet Friendly, un parque de juegos para perros, charlas de bienestar animal, yoga pet, pasarela y muchas regalías.

¡Y eso no es todo! tobi está ofreciendo un 25% OFF en la primera compra de alimento con AutoShip. Si tenés mascota, no te querrás perder este descuento. En tobipets.com encontrás más de 3,500 productos, medicamentos y todo lo que necesites para tu perro o gato; con un servicio personalizado siempre.

El AutoShip te permite programar tus pedidos y ahorrar muchísimo más, recibiendo un descuento extra desde tu primera compra, directamente a la puerta de tu casa, para que nunca te quedes sin alimento.

“Nuestra misión es brindar comodidad y conveniencia a los dueños de mascotas. Ayudamos a crear una experiencia inclusiva y segura para que todos los miembros de la familia disfruten de una experiencia única”, afirma André Robert, CEO de tobipets.com.

Visitá la página tobipets.com y descubrí los mejores productos para tu mascota.