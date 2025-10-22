BRANDVOICE
contenido patrocinado

CCSS llevará sus servicios financieros y de pensiones a Multiplaza Escazú este fin de semana

Visitantes podrán realizar trámites relacionados con pensiones, cobros, incapacidades y más, en un espacio accesible y con horario extendido.

Por Caja Costarricense de Seguro Social

Presentado por: CCSS








CCSSSaludservicios médicos