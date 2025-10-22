CCSS llevará sus servicios financieros y de pensiones a Multiplaza Escazú este fin de semana

Desde este viernes 24 y hasta el domingo 26 de octubre, la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitará en el primer piso de Multiplaza Escazú, una plataforma de servicios para ofrecerle a los visitantes la posibilidad de realizar consultas y trámites sobre aseguramiento, Oficina Virtual Caja, Edus, incapacidades, cobros y pensiones.

El licenciado Luis Rivera Cordero, director del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Gerencia Financiera, explica que la intención es brindarle a la población en general la posibilidad de gestionar trámites financieros y de pensiones en horarios y sitios no habituales.

Se contará con seis puestos de atención para brindarle el servicio a todas las personas que se acerquen a dicha plataforma, en los horarios de Multiplaza Escazú, siendo estos viernes y sábado de 10 a.m. a 9 p.m. y domingo de 10 a.m. a 8 p.m.

La plataforma se ubicará en el primer piso de este centro comercial, al frente de la Librería Internacional.

www.ccss.sa.cr