Con una celebración a la altura de la ocasión, la Agencia Datsun, representante oficial de Nissan en Costa Rica, alcanzó 65 años desde que se instaló en el país, llevando la innovación, la calidad y la movilidad de esta marca japonesa a las calles nacionales.

Agencia Datsun celebra 65 años marcando la diferencia en Costa Rica

Durante más de seis décadas, la agencia se ha convertido en un acompañante del costarricense en todo tipo de caminos, ya sea en asfalto o lastre. Siempre hay un modelo Nissan que se adapta a cada ocasión, lo que ha consolidado a la compañía como sinónimo de confianza, respaldo y compromiso.

“Estamos felices y orgullosos. Significa tener un compromiso con nuestros clientes. Hemos crecido un 20% este año y cada vez más personas nos eligen. Eso para nosotros es un gran orgullo”, indicó Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de Nissan Importer Business Unit.

El éxito de Agencia Datsun en Costa Rica se sostiene en la calidad que ofrecen durante todo el proceso de compra y servicio. Ese liderazgo les ha permitido recibir galardones como el Nissan Global Award, máximo reconocimiento de la marca a nivel mundial, además del AfterSales Global Award durante tres años consecutivos por su servicio posventa y atención al cliente.

“Todo nace de un compromiso de siempre tomar decisiones pensando en el cliente. Estamos ante uno de nuestros mejores distribuidores en el mundo”, agregó Hoyos.

En los últimos años, la Agencia ha impulsado una estrategia de SUV altamente exitosa, con un portafolio renovado en el que destacan modelos como el Nissan Kicks, Pathfinder, Qashqai, X-Trail e-Power y Magnite. A esto se suma que el Nissan Frontier y el Nissan X-Trail se ubican entre los más vendidos en el país, confirmando la preferencia del público costarricense.

“Celebrar 65 años es celebrar la confianza que miles de familias costarricenses han depositado en nosotros. Estos logros son el resultado de una visión de largo plazo, un equipo comprometido y una estrategia clara para seguir transformando la movilidad en Costa Rica”. — Ana Lucrecia Vargas Directora de Mercadeo.

Para más información, los interesados pueden visitar la página nissancr.com o las redes sociales oficiales de la marca: @nissancr.