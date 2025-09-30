BRANDVOICE
contenido patrocinado

Agencia Datsun celebra 65 años marcando la diferencia en Costa Rica

Reconocida internacionalmente por su excelencia en servicio y atención al cliente, Datsun celebra un hito histórico en el país.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Agencia Datsun








NissanAgencia DatsunCosta RicaVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.