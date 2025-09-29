15 Años de BN Mujer abriendo caminos hacia la independencia financiera

El Banco Nacional (BN) celebra el 15 aniversario de su programa BN Mujer, iniciativa pionera y con propósito que ha sido fundamental para impulsar la inclusión financiera y la autonomía económica de las mujeres en el país.

Lejos de ser solo un programa de créditos, BN Mujer se ha convertido en una plataforma integral que busca cerrar las brechas económicas de género, demostrando que invertir en mujeres es abrir caminos hacia una economía más fuerte, justa y humana.

Los resultados del programa, que se sustenta en tres pilares estratégicos, el acceso a herramientas financieras, educación financiera y asesoría especializada, son contundentes.

Impacto de cifras y personas

A la fecha, más de 1.400.000 mujeres y empresas lideradas por mujeres están bancarizadas gracias a esta visión, una cifra que representa más del 50% de la población femenina del país.

Solo en 2024, el Banco Nacional colocó más de ¢223.000 millones en manos de mujeres. De este monto, ¢45.900 millones fueron destinados específicamente a actividades productivas, impulsando negocios que hoy generan empleo, dinamismo económico y bienestar en sus comunidades y territorios.

Historias como la de Checira Dugarte (joyería en acero), Mily Flores (mantequillas saborizadas) y Daisy Valverde (joyería hecha a mano), reflejan el impacto de este acompañamiento a mujeres que hoy dinamizan la economía nacional.

Checira Dugarte, creadora de Checira Accesorios, encontró en BN Mujer el impulso para consolidar su joyería en acero. (BANCO NACIONAL/CORTESÍA)

Checira Dugarte es venezolana y propietaria de ‘Checira Accesorios’, emprendimiento de joyería diseñada en acero. “BN Mujer me dio apoyo a pesar de mi condición de migrante, cuando llegué aquí hace más de una década, fue el primer banco que me abrió las puertas, para tener por primera vez mi cuenta bancaria”. comentó.

Por su parte, Mily Flores es propietaria de ‘Mizaahf Mily Mantequillas’, de diversas mantequillas saborizadas con miel de abeja, con frutos rojos con chía, ajo con perejil, y fresa y hierbas. “Gracias al BN he podido avanzar en este proyecto, que ha sido de gran apoyo”, reconoció.

Mily Flores, fundadora de Mizaahf Mily Mantequillas, ha logrado llevar sus productos artesanales a más hogares gracias al apoyo financiero recibido. (BANCO NACIONAL/CORTESÍA)

Daisy Valverde es la dueña de ‘Duva Jewelry’, línea de joyería atemporal y hecha a mano. Ella cuenta que “BN Mujer me dio la oportunidad de sacar un crédito con 20 años y apenas 3 meses de salario, donde pude hacer mi casa gracias a su confianza”.

Así como Checira, Mily y Daisy, en los últimos 15 años, cerca de 258.000 mujeres han accedido a financiamiento mediante el programa BN Mujer, impulsando sus proyectos personales, comerciales y productivos.

Daisy Valverde, diseñadora de Duva Jewelry, pudo emprender y construir su casa gracias a la confianza del programa BN Mujer. (BANCO NACIONAL/CORTESÍA)

El apoyo financiero es diverso, si bien se facilitan créditos para vivienda, vehículos y consumo, las áreas más representativas de apoyo a la actividad productiva se concentran en el comercio y los servicios, aunque cada vez más mujeres incursionan en temas de tecnología, de acuerdo con la directora de Segmentos del BN, Cinthya Morera Ramírez.

“BN Mujer ha centrado su estrategia en dar acompañamiento integral a mujeres que han emprendido, con el fin de que consoliden un negocio robusto y sostenible. — Cinthya Morera, directora de Segmentos del BN

Tenemos muchas empresas que son de también familiares y allí lo importante es el impacto que ellas generan en el empleo, obviamente para la comunidad, dan empleo a otras mujeres, lo que contribuye a romper brechas de género”, añade la especialista en banca y finanzas.

Soluciones a la medida

El programa BN Mujer empodera a las mujeres para tomar decisiones informadas, fortalecer sus capacidades y formalizar sus emprendimientos, contribuyendo activamente al desarrollo de una economía nacional más inclusiva, equitativa y competitiva.

Además de la colocación de créditos productivos, el Banco ha trabajado en la conformación de ecosistemas y encadenamientos productivos en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde reside el grueso de su clientela.

Cinthya Morera de BN Mujer. Cinthya Morera Ramírez, directora de Segmentos del BN, asegura que BN Mujer busca acompañar integralmente a las emprendedoras. (Albert Marin/Cinthya Morera de BN Mujer.)

Estas acciones, que incluyen capacitaciones formales, ferias y exposiciones, se han desarrollado en territorios como Uvita de Puntarenas, San Carlos de Alajuela, Limón, Nicoya y Dota. Este enfoque en territorios es parte de la labor de generar encadenamientos productivos, atención personalizada y de facilitar acercamiento y acompañamiento a las mujeres de estas zonas.

Otro logro ha sido dar acceso a productos y soluciones financieras con un portafolio diverso. Esto incluye cuentas de ahorro, cuentas corrientes, productos de inversión, así como seguros con coberturas pensadas exclusivamente para ellas.

Asimismo, se ha extendido el apoyo a segmentos menos tradicionales, trabajando fuertemente con mujeres jóvenes entre 12 y 17 años a través de giras en colegios vocacionales.

Sororidad en “Vamos a Contarte”

A sabiendas de que el crecimiento es más potente si se hace colectivamente, BN Mujer ha consolidado una de las comunidades digitales más grandes del país, “Vamos a contarte”.

Se trata de una red en Instagram (@vamosacontartecre), con 24.000 seguidores, que se creó para satisfacer la necesidad de establecer una red como punto de encuentro con otras mujeres, sean beneficiarias o no de BN Mujer.

Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para la expresión, la educación y el crecimiento personal y empresarial de acuerdo con Cinthya Morera. “Es un lugar de inspiración y sororidad, donde las mujeres pueden compartir historias, aprendizajes y sueños, e interactuar sobre cómo han logrado ciertas posiciones o resuelto temas complejos, como la violencia de género”, agregó.

Por su parte, la líder del Programa BN Mujer, Michelle Miranda Fallas, resume así los alcances de este proyecto pionero en los servicios de bancarización a escala global: “A lo largo de los 15 años de este programa, hemos confirmado que toda historia de transformación comienza cuando una mujer cree en sí misma. Y nosotras creemos en ellas, las acompañamos y les damos herramientas para crecer. BN Mujer es un compromiso integral que valida que cuando las mujeres crecen juntas, el impacto se multiplica”.