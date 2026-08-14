‘La Nación’ celebra el Día de la Madre con una oferta especial del 80% en su suscripción digital

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Por Kattia Bermúdez
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Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital de OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte.

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