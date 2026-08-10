Política

Tesorero de Pueblo Soberano confirma que directora del Banco Popular transfirió dinero para la campaña de Laura Fernández

Raúl Zamora aseguró que tras el depósito, Iliana González Cordero pidió ‘expresamente’ que los bonos de deuda política se pusieran a nombre de su hija

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Por Natasha Cambronero
Iliana González Cordero, bonos PPSO
En un oficio enviado al TSE, el tesorero de Pueblo Soberano, Raúl Zamora, confirmó que la directora del BP, Iliana González Cordero, pidió poner bonos de deuda política a nombre de su hija. (La Nación/Diseño de Dominick Baltodano)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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