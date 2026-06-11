Mundial 2026: consejos para evitar que los gastos se salgan de control

La Copa del Mundo 2026 comienza el 11 de junio y termina el domingo 19 de julio.

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y el presupuesto de muchos aficionados también entrará en juego.

Algunos comenzaron los gastos mundialistas desde hace semanas con la compra de sobres para llenar el álbum oficial, pero cuando ruede el balón los desembolsos pueden aumentar rápidamente.

Entre promociones “por tiempo limitado”, reuniones para ver los partidos, suscripciones a plataformas de streaming, comidas fuera de casa y hasta la tentación de comprar una pantalla nueva o planear un viaje “de último minuto” al Mundial, es fácil gastar más de lo previsto.

Durante este tipo de eventos las emociones suelen influir en las decisiones de consumo. Lo que parece un gasto pequeño o una compra aislada puede terminar sumando una cifra importante al finalizar el torneo.

“El problema no es disfrutar el evento, sino hacerlo sin orden; pequeñas decisiones de gasto a lo largo del torneo terminan afectando la estabilidad financiera de los meses siguientes”, señaló Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

Antes de gastar, haga un “plan de juego”

Así como los equipos llegan al Mundial con una estrategia definida, las finanzas personales también se benefician de la planificación.

Uno de los principales consejos es establecer desde ahora cuánto dinero puede gastar durante el Mundial y respetar ese límite. Esto ayuda a evitar que la emoción del momento termine afectando otros gastos importantes del hogar.

José Daniel Artavia, economista del Banco Nacional (BN), recomienda incluir dentro de ese presupuesto todos los posibles gastos relacionados con el torneo: comidas, transporte, entretenimiento y, si aplica, viaje, hospedaje y entradas.

La idea no es dejar de disfrutar, sino hacerlo dentro de las posibilidades económicas de cada persona y sin comprometer la estabilidad financiera de los próximos meses.

También vale la pena preguntarse si algunas compras realmente son necesarias o si responden más al entusiasmo del momento. Durante el Mundial es común sentirse atraído por promociones o artículos que prometen mejorar la experiencia.

Si está pensando en comprar un televisor nuevo o cualquier otro artículo, compare precios y evite financiar compras impulsivas con tarjeta de crédito si no tiene claro cómo las pagará después.

“Eventos como el Mundial generan mucha emoción y unión social, pero también pueden provocar decisiones impulsivas relacionadas con el dinero”, explicó Cindy Rivera, gerenta de Inclusión Financiera de Coopenae-Wink.

Los gastos “pequeños” sí pesan

Uno de los errores más frecuentes es subestimar los gastos de menor monto. Sin embargo, entre salidas frecuentes, transporte y suscripciones a plataformas digitales para ver partidos se puede acumular una suma importante al finalizar el torneo.

Por eso se recomienda llevar un control de estos desembolsos, por pequeños que parezcan.

Una forma sencilla de ahorrar es alternar las salidas con actividades en casa. Organizar reuniones donde cada persona aporte algo para compartir permite disfrutar del ambiente mundialista sin que una sola persona asuma todo el gasto.

Que el Mundial no termine en estrés financiero

El Mundial dura pocas semanas, pero algunas decisiones de gasto pueden acompañar el presupuesto durante varios meses.

Por eso, los especialistas insisten en que disfrutar el torneo y cuidar las finanzas sí es posible cuando existe planificación y consumo consciente.

Al final, se trata de disfrutar del Mundial sin que la emoción del momento termine convirtiéndose en una preocupación financiera cuando el torneo ya haya terminado (el próximo 19 de julio).