Moni en su billetera

Mundial 2026: consejos para evitar que los gastos se salgan de control

Disfrutar el Mundial y cuidar las finanzas sí es posible cuando existe planificación y consumo consciente

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
La Copa del Mundo 2026 comienza el 11 de junio y termina el domingo 19 de julio. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026MundialMoni en su billetera
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.