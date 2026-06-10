¿Quién ganará el Mundial 2026? La prensa costarricense ya emitió su veredicto

Kylian Mbappé y Theo Hernández son de las figuras de Francia que ya entrenan pensando en obtener la Copa del Mundo 2026.

La prensa costarricense y el ambiente futbolero nacional viven con intensidad la previa de la Copa del Mundo 2026, pese a que la Selección de Costa Rica no estará presente en la máxima cita del fútbol. La Nación realizó un sondeo entre 20 comunicadores del país para conocer sus pronósticos sobre el torneo.

Los participantes del sondeo fueron:

Jorge Martínez (Teletica).

Gustavo López (Teletica).

Christian Sandoval (Teletica Radio).

Leonardo Cordero (Teletica Radio).

Claudio Ciccia (Radio Columbia).

Jimena Rodríguez (Radio Columbia).

Anthony Porras (Radio Columbia).

Rodolfo Mora (Repretel).

José Alberto Montenegro (Fox).

Tomás Fonseca (Fox).

Adriana Rivera (Fox).

Gabriel Vargas (FUTV).

Daniel Murillo (ESPN).

Pamela Muñoz (Telemundo).

Gerardo Coto (Canal 13).

Pablo Gabas (Grupo Extra).

Por La Nación: Gustavo Jiménez, Fanny Tayver, Milton Montenegro y Juan Diego Villarreal.

Para los periodistas consultados hay una selección que parte como principal favorita para conquistar la Copa del Mundo: Francia. El combinado galo recibió el respaldo de nueve de los 20 participantes.

A Les Blues los eligieron: Gustavo López, Christian Sandoval, Anthony Porras, Jimena Rodríguez, Gabriel Vargas, Pamela Muñoz, Daniel Murillo, Gerardo Coto y Tomás Fonseca.

En segundo lugar se ubicó España, que obtuvo seis votos: Jorge Martínez, Fanny Tayver, José Alberto Montenegro, Gustavo Jiménez, Juan Villarreal y Leonardo Cordero.

Por su parte, el vigente campeón, Argentina, recibió el apoyo de dos comunicadores; Pablo Gabas y Adriana Rivera. Esa misma cantidad tuvo Portugal, selección liderada por Cristiano Ronaldo, quienes apoyaron a los lusos fueron Claudio Ciccia y Rodolfo Mora.

Además, un periodista eligió a Países Bajos como el futuro campeón del mundo. Se trata de Milton Montenegro, integrante de la redacción de La Nación.

“Siento que Países Bajos ha estado muy cerca de ser campeón del mundo, como ocurrió en Sudáfrica 2010 y Argentina 1978. Por eso creo que ahora puede dar la sorpresa, ya que históricamente ha sido una selección a la que le ha faltado muy poco para alcanzar esa gloria”, comentó.

Llamó la atención que ningún participante mencionara a Brasil, la selección más ganadora en la historia de los mundiales con cinco títulos. Tampoco recibió votos Alemania, que suma cuatro campeonatos del mundo.

La última vez que Brasil levantó la Copa del Mundo fue en 2002, mientras que Alemania celebró por última ocasión en 2014.