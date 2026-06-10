Fútbol

¿Quién ganará el Mundial 2026? La prensa costarricense ya emitió su veredicto

‘La Nación’ hizo un sondeo para conocer el criterio de la prensa tica sobre el Mundial 2026

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Por Esteban Valverde
Kylian Mbappe y Theo Hernandez son de las figuras de Francia que ya entrenan pensando en obtener la Copa del Mundo 2026.
Kylian Mbappé y Theo Hernández son de las figuras de Francia que ya entrenan pensando en obtener la Copa del Mundo 2026. (AFP/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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