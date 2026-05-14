El País

Álbum Panini y cubo con postales del Mundial 2026 para 100.000 alumnos: todo lo que tiene que saber de la entrega que hará el MEP

‘La Nación’ consultó al MEP qué hay detrás de esta iniciativa. Ministerio respondió sobre cómo y a quiénes entregarán el material alusivo al Mundial de la FIFA 2026. 11% de todos los estudiantes lo recibirían

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Panini anunció a inicios de marzo la preventa del álbum del Mundial 2026 en Costa Rica.
Según el MEP, aceptar entregar álbumes del mundial a 100.000 estudiantes tiene un enfoque social, educativo y de convivencia, no comercial. (Panini Costa Rica/Redes Sociales)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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