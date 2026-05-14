Álbum Panini y cubo con postales del Mundial 2026 para 100.000 alumnos: todo lo que tiene que saber de la entrega que hará el MEP

Según el MEP, aceptar entregar álbumes del mundial a 100.000 estudiantes tiene un enfoque social, educativo y de convivencia, no comercial.

El anuncio inicial del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre su alianza con el grupo DIPO para la entrega de 100.000 álbumes Panini a estudiantes de todo Costa Rica omitía un detalle clave: cada alumno también recibirá un cubo con sobres de estampas del Mundial de Fútbol 2026, según confirmó la institución a La Nación tras varias consultas.

“Luego del proceso de análisis técnico y formulación del proyecto específico, se tomó la decisión de que los estudiantes seleccionados recibirán gratuitamente no solo el álbum, sino también su respectivo cubo con postales para el llenado del álbum de las aulas”, detalló la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del MEP.

El MEP justificó la alianza al señalar que, aunque el álbum no forma parte del currículo oficial, puede servir como una herramienta complementaria para fomentar la interacción social positiva entre estudiantes, particularmente en una época marcada por la alta exposición a pantallas.

“Desde la perspectiva del desarrollo infantil y adolescente, actividades como coleccionar, intercambiar y completar álbumes fortalecen habilidades asociadas con paciencia y tolerancia a la espera, memoria visual, reconocimiento de países, símbolos y banderas, interacción entre pares, negociación y convivencia y curiosidad por otras culturas y geografías”, detalló el MEP en su respuesta.

El MEP insistió en que la iniciativa no representó ningún gasto para la institución. Además, negó que la distribución de álbumes y estampas en centros educativos implique promoción comercial o publicidad en las aulas.

Inicialmente, el MEP informó una alianza en la que recibiría 100.000 álbumes del mundial para estudiantes, sin embargo, tras consultas de 'La Nación' afirmaron que los alumnos también recibirán el cubo de postales. En la imagen, de traje, aparece el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, recibiendo un álbum. (MEP/MEP)

¿Quiénes recibirán los álbumes?

La entrega de álbumes y postales se realizará a todos los estudiantes de los centros educativos que elija el Ministerio de Educación Pública. Es decir, si su hijo asiste a una escuela o colegio seleccionado, recibirá el libro coleccionable con el cubo de stickers.

Sobre la escogencia de los centros educativos en los que se repartirán los álbumes y postales, el MEP aún no ha definido la metodología que utilizará para la identificación de estas escuelas y colegios. Aún no se conoce cuáles escuelas y colegios recibirán la regalía.

“Sí puede adelantarse que se trata de centros educativos ubicados en todas las provincias del país. Asimismo, es importante aclarar que en los centros educativos que sean seleccionados, todos los estudiantes recibirán gratuitamente un álbum y su respectivo cubo con postales para el llenado del álbum”, reiteró el ministerio.

El MEP agregó que la participación de los estudiantes en la dinámica es voluntaria y que ningún alumno estará obligado a recibir el álbum o las postales.

“Ninguna familia estará obligada a participar en la iniciativa o realizar compras adicionales. La dinámica fue diseñada precisamente para que los estudiantes puedan participar de la experiencia sin que las familias tengan que realizar inversiones económicas adicionales”, explicó.

El obsequio llegaría a un 11% de los estudiantes de Costa Rica: para este 2026, la matrícula total de instituciones públicas es de 907.443 alumnos.