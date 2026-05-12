MEP designa a viceministras Administrativa y Académica; falta nombrar a responsable en Planificación

Sofía Ramírez González y María Alexandra Ulate Espinoza estarán al frente de dos viceministerios del MEP.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este 12 de mayo a las jerarcas que ocuparán dos de sus tres viceministerios. Las funcionarias trabajarán junto a Leonardo Sánchez Hernández, quien continuará como ministro de Educación durante el gobierno de Laura Fernández Delgado.

Esta mañana, el MEP comunicó que Sofía Ramírez González continuará como viceministra Administrativa.

Por su parte, María Alexandra Ulate Espinoza llega como viceministra Académica, puesto que ya conoce, pues lo ocupó en el 2021, durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Hasta el 8 de mayo, Guiselle Alpízar Elizondo fue la viceministra Académica, cargo en el que estuvo desde octubre del 2024, hasta mayo del 2026. En la administración anterior hubo cuatro viceministros académicos.

En el caso del viceministerio de Planificación Institucional, la cartera no anunció quien lo ocupará. Tras consulta de La Nación, el MEP informó que aún no han realizado el nombramiento.

Este puesto fue ocupado hasta el 8 de mayo por Alejandra Gutiérrez Vargas, quien estuvo en el cargo solamente por cinco meses. En el periodo anterior, el puesto estuvo vacío durante 10 meses, esto debido a que Leonardo Sánchez lo dejó para asumir como jerarca de Educación.

Leonardo Sánchez Hernández, quien asumió como ministro de Educación en febrero del 2025, continuará al frente del MEP durante la administración 2026-2030. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Quiénes son?

Sofía Ramírez González cuenta con formación en administración, finanzas y gerencia estratégica, según el MEP. Asimismo, posee experiencia en liderazgo, planificación, derechos humanos y gestión pública.

Antes de llegar al Ministerio de Educación, Ramírez fue Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y trabajó en asesoría parlamentaria y dirección estratégica en materia de empleo, planificación y políticas públicas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La viceministra de Administración suma 20 años de experiencia en liderazgo institucional, modernización del Estado y gestión estratégica de políticas públicas.

Ramírez detacó que priorizará el fortalecimiento de una educación pública más moderna, eficiente, inclusiva y cercana a las necesidades de las comunidades educativas.

Por su parte, María Alexandra Ulate Espinoza, doctora en Educación, suma más de 30 años de experiencia profesional en el sistema educativo costarricense, detalló el Ministerio de Educación.

Ulate se formó en Educación de I y II Ciclo, además cuenta con una Maestría en Administración Educativa. Durante su carrera ha trabajado como docente de primaria, coordinadora nacional de Programas Estratégicos, asesora ministerial, directora de Desarrollo Curricular y como viceministra Académica.

“He dedicado mi vida a la educación pública, porque creo profundamente en su capacidad para transformar vidas y generar oportunidades. Asumo este reto con compromiso, vocación y la convicción de que fortalecer los aprendizajes, apoyar a los docentes y mejorar las oportunidades de nuestros estudiantes seguirá siendo una prioridad nacional”, dijo Ulate.