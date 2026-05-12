El País

MEP designa a viceministras Administrativa y Académica; falta nombrar a responsable en Planificación

Funcionarias trabajarán junto a Leonardo Sánchez Hernández, quien continuará como ministro de Educación durante la administración 2026-2030

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Sofía Ramírez González y María Alexandra Ulate Espinoza estarán al frente de dos viceministerios del MEP.
Sofía Ramírez González y María Alexandra Ulate Espinoza estarán al frente de dos viceministerios del MEP. (Cortesía MEP/Cortesía MEP)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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