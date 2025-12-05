El País

MEP nombra, 10 meses después, nueva viceministra de planificación

Cargo quedó vacante desde febrero, cuando Leonardo Sánchez Hernández asumió como ministro de Educación

Por Fernanda Matarrita Chaves
Alejandra Gutiérrez Vargas es la nueva Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP. La funcionaria ocupa el cargo que estuvo vacante durante 10 meses.
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

