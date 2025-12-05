MEP nombra, 10 meses después, nueva viceministra de planificación

Alejandra Gutiérrez Vargas es la nueva Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP. La funcionaria ocupa el cargo que estuvo vacante durante 10 meses.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) nombró a su nueva Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Se trata de Alejandra Gutiérrez Vargas, quien asume el cargo que estuvo vacante durante 10 meses. La decisión fue informada este 5 de diciembre.

El viceministerio de planificación estuvo sin jerarca desde febrero, luego de que Leonardo Sánchez Hernández, quien ocupaba el puesto, asumiera como ministro de Educación tras la renuncia de Anna Katharina Müller, el 30 de enero.

Gutiérrez es la segunda funcionaria en ocupar este viceministerio durante esta administración.

Nueva viceministra de planificación

Alejandra Gutiérrez Vargas es máster en Administración Educativa y según información del MEP, posee trayectoria en todos los niveles del sistema educativo.

La nueva jerarca ha fungido como docente de preescolar y primaria, directora de centros educativos, supervisora de circuitos escolares y desde el 2014 laboró como Directora Regional de Educación de Heredia, reseña el MEP en su página web. Además, cuenta con experiencia como profesora universitaria.

En un comunicado de prensa difundido esta mañana, el Ministerio de Educación señala que la viceministra de planificación “concibe el proceso formativo como un acompañamiento integral, donde cada estudiante es visto como un ser humano con esencia, valores y potencial propio”.

Asimismo, Gutiérrez tiene la visión de que el trabajo de los docentes debe trascender lo académico, “para atender también la dimensión emocional, social y ética de la niñez”.

“Cada estudiante posee una luz única. Nuestro deber es construir las condiciones para que esa luz crezca, guiados por nuestros valores, nuestra fe y nuestro compromiso con Dios y con la educación costarricense”, comentó la funcionaria.

La Nación envió consultas al ministro Sánchez sobre el nombramiento de la nueva jerarca. Se está a la espera de las respuestas.