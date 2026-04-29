El País

Ministro del MEP sobre su gestión: ‘Esperaría que los resultados empiecen a manifestarse en los siguientes años’

Leonardo Sánchez Hernández asumió el Ministerio de Educación en febrero del 2025. Hoy afirma que la educación es un poco injusta con los ministros, porque quienes verán los frutos de su labor serán los próximos jerarcas

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Por Fernanda Matarrita Chaves

En junio del 2025, cuatro meses después de que Leonardo Sánchez Hernández asumiera como jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), el economista y especialista en neurociencias aplicadas presentó su estrategia de trabajo.








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Leonardo Sánchez HernándezMEPCrisis educativa
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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