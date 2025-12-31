Los hechos más sonados en Educación este 2025: polémicas, anuncios de cambios radicales y la confirmación de una crisis

Repasamos los acontecimientos más sonados en el MEP de este 2025.

El 2025 trajo consigo una serie de cambios en el Ministerio de Educación Pública (MEP) que generaron conversación y también críticas. La cartera ha estado ante el ojo público por la crisis educativa que vive Costa Rica, una que reconfirmó el X Informe del Estado de la Educación en agosto y que el nuevo ministro, Leonardo Sánchez Hernández, aspira a combatir en los meses que le quedan a esta administración.

Este es el recuento de los acontecimientos más sonados en Educación de este 2025.

Eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad

El 23 de enero, La Nación dio a conocer que el Consejo Superior de Educación (CSE) acogió, por mayoría, la propuesta de la exministra Anna Katharina Müller de eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral que se impartía desde el 2012 y fue reformado en el 2017.

El programa fue reemplazado por un plan de estudio de Educación para la Paz y la Convivencia que no se enfoca solamente en sexualidad.

Sobre la decisión, horas después el MEP envió un comunicado de prensa en el que señaló que el objetivo era asegurar que estos contenidos se impartan sin sesgos ideológicos ni formación erótica (...).

La eliminación del programa de afectividad y sexualidad generó críticas de diversos sectores: los exministros de Educación Leonardo Garnier (quien lo implementó) y Sonia Marta Mora calificaron como retroceso.

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes exhortó al MEP a revertir la decisión que calificó como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia”.

Renuncia de Anna Katharina Müller

El 31 de enero, la exjerarca renunció tras dos años y ocho meses frente al MEP. Müller dejó el ministerio sin dar a conocer el documento o fundamento técnico de la ruta de la educación.

Además, dejó otras deudas pendientes en el MEP, entre ellas la reglamentación de las pruebas de idoneidad para docentes que deben realizar los profesores que quieran impartir clases en escuelas y colegios. El requisito fue estipulado por la ley desde el 2020 y hasta ahora no se ha implementado.

En octubre, Leonardo Sánchez aseguró que la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajaría en la construcción del marco teórico-metodológico y en la elaboración de los ítems de la prueba de idoneidad entre noviembre y diciembre de este 2025.

El ministro prevé que este examen se aplique a los docentes en setiembre del 2026.

Otro de los hechos más sonados de este año ocurrió el 5 de mayo, cuando la exministra del MEP, Anna Katharina Müller Castro admitió que “no le dio la gana publicar la Ruta de la Educación”. La hoy exjerarca hizo la afirmación durante la manifestación chavista en la que participaron cientos de personas para apoyar al mandatario Rodrigo Chaves, durante su informe de labores en la Asamblea Legislativa. (Albert Marín)

Leonardo Sánchez asumió como nuevo ministro de Educación

El 1.° de febrero, el economista Leonardo Sánchez Hernández asumió como ministro de Educación. A diferencia de la tensa relación que la exministra tuvo con distintos sectores, Sánchez llegó con el discurso de abrir canales de comunicación. Incluso, en abril aceptó formar parte, como miembro honorario, del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ministro presentó un plan de trabajo tres años después de iniciado este gobierno

El jerarca del MEP presentó en junio, cuando faltaban 11 meses para que termine esta administración, un documento con su plan de trabajo dividido en ejes que comprenden desde la enseñanza de matemáticas y lectoescritura, hasta bilingüismo e infraestructura educativa.

La hoja de ruta llegó tres años tarde, pues la exministra Anna Katharina Müller solamente hizo pública una presentación con un listado de hitos de su llamada Ruta de la Educación.

El ministro aseveró haber elaborado su plan en tres meses y sostuvo que es factible y viable de ejecutar en menos de un año.

Esa vez, los exministros Sonia Marta Mora y Leonardo Garnier, así como la diputada liberacionista Sonia Rojas, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, aseguraron que el plan llegaba demasiado tarde y era un reconocimiento de los graves problemas que enfrenta el MEP.

El ministro de Educación impulsa cambios redicales en el MEP para el 2026. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

Ministro anunció que cambiará las Pruebas Nacionales Estandarizadas

En junio, Sánchez confirmó a este medio que el 2025 sería el último año en el que se aplicarían las Pruebas Nacionales Estandarizadas implementadas en el 2023 y que realizan estudiantes de sexto grado y de undécimo y duodécimo año. Estos exámenes fueron cuestionados por especialistas en educación y el Estado de la Educación las calificó como de baja calidad técnica.

Estas pruebas, que tenían efecto compensatorio, serían “más robustas”, detalló el ministro.

“Consideramos que la macroevaluación tiene que evolucionar hacia una serie de pruebas por asignaturas individuales, con toda la robustez estadística que ameritan unas pruebas que nos permitan entender, en detalle, en dónde están las fortalezas y debilidades de los estudiantes tanto en primaria como en secundaria”, detalló Sánchez en ese momento.

Estado de la Educación reconfirmó la crisis educativa

En agosto, el X Informe del Estado de la Educación señaló que los colegiales costarricenses de entre 15 y 16 años tienen un vacío académico de, al menos, cuatro años en comprensión lectora y razonamiento matemático. Lo anterior significa que un alumno de noveno año cuenta con los conocimientos de un estudiante de tercer grado.

La investigación indica que los estudiantes de secundaria que participaron en las pruebas PISA del 2022 presentan habilidades que corresponden a primaria.

Sobre lo expuesto, Leonardo Sánchez Hernández comentó que “los resultados de PISA 2022 deben leerse en su contexto”.

Sánchez comentó que esa prueba se aplicó a estudiantes de 15 años que ya llevaban una trayectoria de más de 10 años en el sistema educativo y que, además, vivieron dos años de pandemia que interrumpieron fuertemente su proceso de aprendizaje. No obstante, reconoció el rezago que vive la educación costarricense.

El mismo informe aseguró que la crisis educativa en el país se profundizó durante este gobierno: el documento señaló cuatro malas decisiones políticas recientes.

Para Leonardo Sánchez la crisis que señala el informe tiene raíces estructurales que anteceden “a esta administración”.

MEP prohibiría uso de celulares en el aula y ya no sería posible el adelanto de materias

Entre los cambios más radicales que impulsa el ministro Sánchez para el 2026, y que han dado de qué hablar este 2025, están la prohibición de utilizar celulares en el aula: los estudiantes podrán usarlos solamente para fines pedagógicos. También, se prohibirá el uso de tatuajes, piercings y cabello de colores en estudiantes.

Además, los colegiales ya no podrán adelantar ni arrastrar materias, lo que implicaría que repitan el año completo. Los cambios dependen de la aprobación del nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes (REA) que revisa el Consejo Superior de Educación.