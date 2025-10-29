El País

MEP fija fecha para la prueba obligatoria que tendrán que hacer quienes quieran enseñar en el sistema público

Ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó estado del examen contratado a la UCR

Por Fernanda Matarrita Chaves
11-junio-2025 Torre Mercedes, Paseo Colon Retratos al Ministro Leonardo Sánchez Hernández del Ministerio de Educación Pública (MEP) Foto: Jonathan Jiménez Flores
Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), afirmó que ya la UCR está desarrollando la prueba de idoneidad. El examen es una de las deudas que dejó su antecesora, Anna Katharina Müller. Foto: (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)







